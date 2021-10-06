Юрию Хованскому продлили арест до 8 ноября по обвинению в оправдании терроризма

Петербургский суд продлил арест блогеру Юрию Хованскому на месяц. Он будет находится в СИЗО до 8 ноября, сообщают «ОВД-инфо» и телеграм-канал «1703».

Заседание проходило в Куйбышевском районном суде. Поддержать блогера приехали Илья Мэддисон и Оксимирон, которые попросили привлечь к аресту Хованского общественное внимание.

Юрий Хованский обвиняется в оправдании терроризма из‑за песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост», которую он исполнял на стриме ютьюбера Андрея Нифедова. Также два ее фрагмента были опубликованы на ютьюб-канале с семью подписчиками.

Хованского задержали в его квартире 9 июня. Он признал вину, однако только в исполнении песни про «Норд-Ост», а не в ее распространении.

Изначально суд арестовал блогера на два месяца, но позже продлил арест до 8 сентября, а затем назначил блогеру еще месяц в СИЗО. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.