перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На подростка завели дело об оправдании терроризма. Он опубликовал фото стрелков из Казани и Перми 21:59
Питер Динклейдж влюбляется в девушку, мечтающую о другом, в трейлере фильма «Сирано» 21:50
Карточки определяют роль, а надзиратели — беглые преступники: 10 теорий фанатов об «Игре в кальмара» 21:41
Юрию Хованскому продлили арест до 8 ноября по обвинению в оправдании терроризма 21:21
9 октября пройдет «Ночь московского спорта». В ней поучаствуют Armin Van Buuren и Евгения Медведева 20:36
НАТО сократит российскую дипмиссию, вышел трейлер хоррора с Сигел и другие новости дня
20:33 дайджест
Оливия Манн борется с внутренним критиком в трейлере драмы «Вайолет» 19:17
НАТО вдвое сократит российскую дипмиссию в альянсе из‑за «злонамеренной деятельности» 19:06
ФАС отказала «Авито» в покупке «Циана» из‑за ограничения конкуренции на рынке 18:33
Звезда «Игры в кальмара» Чон Хо Ен приобрела 13 млн подписчиков в инстаграме за три недели 18:26
Власти Петербурга планируют отслеживать перемещения горожан и туристов через сим-карты 18:02
Хакер выложил исходный код и документы Twitch. Там есть данные о заработке стримеров 17:27
Netflix выпустил трейлер хоррора «Под гипнозом» с Кейт Сигел в главной роли 17:19
Кадр из фильма «Заводной апельсин»
«Было похоже на пытку»: звезда «Заводного апельсина» Малкольм МакДауэлл рассказал о съемках фильма 16:55
Памятник Медный всадник закроют на реставрацию до мая 2022-го 16:26
Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных. СК возбудил еще четыре уголовных дела 15:56
Группа «Дайте танк (!)» стала новым гостем шоу «Узнать за 10 секунд» от «Афиши» 15:30
Стартовал отборочный этап проекта «Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках» 14:40
Greenpeace борется с пластиком в заказах служб доставки — теперь с помощью «вредных советов» 14:26
Куклу-убийцу из «Игры в кальмара» по ошибке выставили на улице южнокорейской деревни 14:03
Отключить рекламу

Юрию Хованскому продлили арест до 8 ноября по обвинению в оправдании терроризма

Виктория Шанина
Сегодня в 21:21

Петербургский суд продлил арест блогеру Юрию Хованскому на месяц. Он будет находится в СИЗО до 8 ноября, сообщают «ОВД-инфо» и телеграм-канал «1703».

Заседание проходило в Куйбышевском районном суде. Поддержать блогера приехали Илья Мэддисон и Оксимирон, которые попросили привлечь к аресту Хованского общественное внимание.

Юрий Хованский обвиняется в оправдании терроризма из‑за песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост», которую он исполнял на стриме ютьюбера Андрея Нифедова. Также два ее фрагмента были опубликованы на ютьюб-канале с семью подписчиками.

Хованского задержали в его квартире 9 июня. Он признал вину, однако только в исполнении песни про «Норд-Ост», а не в ее распространении.

Изначально суд арестовал блогера на два месяца, но позже продлил арест до 8 сентября, а затем назначил блогеру еще месяц в СИЗО. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
Люди
Юрий Хованский
Илья Мэддисон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить