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Forbes: локдаун в Москве может продлиться до 1 января

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:06

Мэрия Москвы обсуждает несколько сценариев продления локдауна после 7 ноября. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источники на ресторанном рынке.

Один из них — продление карантина до 15 ноября, а другой — до 1 января 2022 года. Решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Информацию о продлении ковидных ограничений подтвердил источник издания среди управляющих торговыми центрами. «Рассматриваются разные сценарии, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Источник, близкий к мэрии, отметил, что точного решения по датам продления локдауна пока не принято. Его будут принимать не ранее следующей недели.

Ранее оперштаб Москвы объявил, что продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется.

25 октября в России зафиксировали новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки — 37 930 человек. Прирост случаев в Москве увеличился с 5279 до 7778.

21 октября в Москве и Подмосковье объявили о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. В эти дни будут закрыты торговые центры, концертные залы, клубы и другие места общественного пользования. Аналогичные меры введены и в Петербурге с 30 октября по 7 ноября.

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