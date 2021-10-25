В России выявили 37 930 заболевших COVID-19 за сутки. Это новый максимум с начала пандемии

В России за последние сутки выявили 37 930 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 2270 заражений больше, чем днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии.
Суточный прирост случаев СOVID-19 в Москве увеличился с 5279 до 7778. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан, Крым и Свердловская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 279 573. За последние сутки выздоровели 20 690 человек, за все время — 7 186 611. За сутки умерли 1069 человек, за весь период — 231 669.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 242,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,9 млн), на втором — Индия (34,1 млн), на третьем — Бразилия (21,6 млн), на четвертом — Великобритания (8,6 млн).