В России выявили 37 930 заболевших COVID-19 за сутки. Это новый максимум с начала пандемии

В России за последние сутки выявили 37 930 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 2270 заражений больше, чем днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии.

Суточный прирост случаев СOVID-19 в Москве увеличился с 5279 до 7778. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан, Крым и Свердловская область.