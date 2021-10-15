Оплата лицом заработала на всех станциях московского метро. Теперь уже не в тестовом режиме

На всех станциях столичной подземки заработала система оплаты по лицу Face Pay. Об этом заявил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москва — первый город в мире, где система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире», — сказал он, подчеркнув, что подключение к сервису добровольное.

Чтобы воспользоваться Face Pay, нужно установить приложение «Метро Москвы», загрузить в него фотографию лица и привязать банковскую карту или «Тройку». Турникеты, пройти через которые можно по Face Pay, отмечены черным круглым стикером на полу. Во время прохода через них необходимо посмотреть в камеру на турникете.

По прогнозам мэрии, в ближайшие два-три года регулярно пользоваться системой будут 10-15% пассажиров. Если спрос будет расти, количество турникетов с Face Pay обещают увеличить.

Оплату лицом начали тестировать среди пассажиров в конце июля на Филевской линии метро. Первыми систему опробовали сотрудники подземки. К концу августа количество участников тестирования увеличилось до 7000 человек.

В конце ноября в Дептрансе рассказали о подключении Face Pay к последним пяти веткам. Тогда система работала в тестовом режиме. «Афиша Daily» расспрашивала, как работает сервис и безопасен ли он, у начальницы Службы платежных сервисов Мосметро Жанны Ермолиной.