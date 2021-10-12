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Соцсети отреагировали на первый снимок Тимоте Шаламе в образе молодого Вилли Вонки

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:47

11 октября актер Тимоте Шаламе опубликовал первую фотографию в образе молодого Вилли Вонки со съемок приквела «Чарли и шоколадной фабрики».

Фильм исследует яркую жизнь молодого изобретателя, перед тем как он стал известен в мире шоколада, а сюжет рассказывает историю до событий книги Роальда Даля.

До Шаламе в сказочного кондитера перевоплощались Джин Уайлдер в 1971 году и Джонни Депп в последней адаптации.

Социальные сети моментально отреагировали на первый снимок со съемочной площадки и многим образ актера пришелся по душе. Собрали самые интересные реакции.

«Вы все снимаете не тот фильм, потому что это не Вилли Вонка».
«Они продолжают делать Вилли Вонку все более горячим, через несколько лет его будет играть Джейсон Момоа, и он переспит с мамой Августа».

Фан-портал по «Властелину Колец» обратил внимание на сходство между костюмами Вонки и Бильбо Бэггинса.

Пользователи в комментариях под твитом предположили, что Вилли Вонка — это своего рода Джемс Бонд для тех, «кто предпочитает шоколад и рабство шпионажу».

В сети даже выступили с определенными требованиями.

Пользователи также отыскали ролик, в котором Шаламе танцует на сцене, и подставили песню «Oompa Loompa».

Некоторые попросили авторов «Вилли Вонки» воссоздать на экранах популярный ролик из тик тока.

А еще в твиттере вспомнили, что это не первая роль Шаламе, где он играет молодую версию персонажей Джонни Деппа. В рекламе Cadillac он сыграл сына Эдварда Руки-ножницы.

Блогер Алистер Грин отметил, что все уже устали от бесконечных ремейков популярных фильмов.

Если зарубежные соцсети по большей части позитивно отреагировали на Шаламе в образе Вонки, то российским пользователям твиттера это совсем не понравилось. Всему виной Джонни Депп.

И напоследок — несколько реакций и дополнительные кадры со съемок из тик-тока.

@www.timotheechalamett MAJOR CRUSHING ON WONKA RIGHT ABT NOW #timothée #chalamet #timothéechalamet #willywonka #fyp #foryoupage #fypシ ♬ Main Titles (Charlie and the Chocolate Factory) - Danny Elfman
@timmysweaty

I love you both lol💐✨ ##tchalamet ##timotheechalamet ##johnnydepp ##willywonka ##fyp

♬ Thanks for using my sound - Sarah Paulson 👑
@t.sukiko0 они оба хороши ) #tsukiko0 #тимотишаламе #джоннидепп #чарлиишоколаднаяфабрика #вилливонка #тимотишаламеэдит ♬ original sound - t.sukiko0
@tchfilms

loving this timothée wonka era #timotheechalamet #fyp #willywonka

♬ Wonka's Welcome Song - Danny Elfman
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