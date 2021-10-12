Соцсети отреагировали на первый снимок Тимоте Шаламе в образе молодого Вилли Вонки

11 октября актер Тимоте Шаламе опубликовал первую фотографию в образе молодого Вилли Вонки со съемок приквела «Чарли и шоколадной фабрики».

Фильм исследует яркую жизнь молодого изобретателя, перед тем как он стал известен в мире шоколада, а сюжет рассказывает историю до событий книги Роальда Даля.

До Шаламе в сказочного кондитера перевоплощались Джин Уайлдер в 1971 году и Джонни Депп в последней адаптации.

Социальные сети моментально отреагировали на первый снимок со съемочной площадки и многим образ актера пришелся по душе. Собрали самые интересные реакции.