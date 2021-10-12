Соцсети отреагировали на первый снимок Тимоте Шаламе в образе молодого Вилли Вонки

11 октября актер Тимоте Шаламе опубликовал первую фотографию в образе молодого Вилли Вонки со съемок приквела «Чарли и шоколадной фабрики».
Фильм исследует яркую жизнь молодого изобретателя, перед тем как он стал известен в мире шоколада, а сюжет рассказывает историю до событий книги Роальда Даля.
До Шаламе в сказочного кондитера перевоплощались Джин Уайлдер в 1971 году и Джонни Депп в последней адаптации.
Социальные сети моментально отреагировали на первый снимок со съемочной площадки и многим образ актера пришелся по душе. Собрали самые интересные реакции.
Фан-портал по «Властелину Колец» обратил внимание на сходство между костюмами Вонки и Бильбо Бэггинса.
Пользователи в комментариях под твитом предположили, что Вилли Вонка — это своего рода Джемс Бонд для тех, «кто предпочитает шоколад и рабство шпионажу».
В сети даже выступили с определенными требованиями.
Пользователи также отыскали ролик, в котором Шаламе танцует на сцене, и подставили песню «Oompa Loompa».
Некоторые попросили авторов «Вилли Вонки» воссоздать на экранах популярный ролик из тик тока.
А еще в твиттере вспомнили, что это не первая роль Шаламе, где он играет молодую версию персонажей Джонни Деппа. В рекламе Cadillac он сыграл сына Эдварда Руки-ножницы.
Блогер Алистер Грин отметил, что все уже устали от бесконечных ремейков популярных фильмов.
Если зарубежные соцсети по большей части позитивно отреагировали на Шаламе в образе Вонки, то российским пользователям твиттера это совсем не понравилось. Всему виной Джонни Депп.
И напоследок — несколько реакций и дополнительные кадры со съемок из тик-тока.