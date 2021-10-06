17 сентября на Netflix вышла южнокорейская дорама «Игра в кальмара». За весьма короткий срок она стала хитом и заняла первые строчки в чартах стриминга в 80 странах. В центре сюжета группа людей, которые из‑за проблем с деньгами принимают приглашение об участии в тайных соревнованиях на выживание. Им предстоит выиграть в шести играх, чтобы получить многомиллионный приз и остаться живыми. Ниже представлены самые популярные фанатские теории по сериалу от американского портала BuzzFeed. Но будьте осторожнее, там есть спойлеры!

Цвет карточки определяет роль персонажа в игре Теория карт является одним из самых популярных предположений в тиктоке. Согласно ей, те, кто выбирает синий конверт, становятся игроками, а те, кто выбрал красный, — надзирателями. Например, в самом начале шоу Сон Ги Хун выбрал синий цвет — и попал на соревнования в качестве одного из игроков.

В тиктоке эту версию и продвигают, и разоблачают. Многие зрители заметили, что другие участники «Игры в кальмара» выбирали красные карточки, но все равно становились участниками.

Старик Иль Нам на самом деле отец Ги Хуна Фанаты обратили внимание на то, что на протяжении всех игр Иль Нам намекал Ги Хуну на их совместное прошлое. Например, двор, в котором герои находились во время игры с шариками, очень напоминает им место из прошлого. А в одном эпизоде старик говорит главному герою: «Тебя, наверное, часто били в детстве?» — и это оказалось правдой.

© Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Надзиратели — это беглые преступники или заключенные Зрители предположили, что надзиратели не работают бесплатно: они наверняка получают определенное вознаграждение. Поскольку игры засекречены, то ими могут быть беглые преступники или заключенные, которым нужны деньги или просто место, чтобы спрятаться. В сериале нет никаких сцен или даже намеков, которые подтверждали бы эту теорию.

© Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Отчим дочери Ги Хуна связан с играми Когда Ги Хун приходил, чтобы навестить свою дочь, то ее отчим сообщил ему, что семья скоро переедет в Америку. И возможно, он станет руководителем игр в США. К такому выводу пришли из‑за того, что корейский Фронтмен часто разговаривал по телефону с руководителями разных стран на английском языке. Фанаты также предполагают, что авторы сериала не стали бы просто так добавлять подробности о переезде дочери главного героя.

© Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Полицейский на самом деле жив Полицейский Хван Джун Хо проникает на остров, где проходит игра и узнает многое о ней, например, что за маской Фронтмена скрывается его брат Хван Ин Хо. Фронтмен попросил брата сдаться, но тот отказался, чем побудил одного из охранников выстрелить. Однако на экране этого не показали, фанаты услышали только звук выстрела. И теперь они предполагают, что Ин Хо в итоге спас полицейского от смерти и об этом станет известно уже во втором сезоне.

© Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Фронтмен пытался разоблачить игры, но его поймали и заставили быть ведущим Когда зрители увидели реакцию Фронтмена на предполагаемую гибель брата, то сразу поняли, что он сильно любил Джун Хо и у него «есть сердце». Они построили теорию, что Ин Хо был победителем игр в 2015 году и пытался разоблачить организаторов. Но его поймали и заставили управлять соревнованиями в обмен на безопасность семьи.

© Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Продавец на самом деле сын старика, и он собирается продолжить игры Фанаты считают, что тот самый таинственный продавец с карточками на самом деле сын старика. По их мнению, раз Иль Нам является создателем игр в кальмара, то логичнее всего, что тот, кто набирает для них участников, может быть его сыном. Ведь он играет большую роль в продолжении и существовании игр.

© Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Старик организовал игры, чтобы найти своего сына Очередная теория про Иль Нама и его детей! В конце первого сезона дорамы зрители понимают, что старик одинок. Его успех и деньги совсем не означают, что ему есть к кому обратиться за поддержкой. Он также вспоминает о своем сыне, которого бил за шалости (напоминаем про диалог Иль Нама и Ги Хуна в третьем пункте). Возможно Иль Нам создал эти игры в надежде найти своего пропавшего сына.

Ги Хун станет надзирателем Исходя из теории карточек, которую мы описывали ранее, фанаты предполагают, что Ги Хун станет надзирателем, из‑за того, что он перекрасил волосы в красный в конце сезона. Возможно, Ги Хун снова вернется на игры, чтобы разоблачить их.

© Кадр из сериала «Игра в кальмара»

ВИП-гости — прошлые победители игр Зрители предполагают, что ВИП-гости, присутствующие на соревнованиях, явно обеспокоены играми, поскольку участвовали в них. А теперь им не терпится понаблюдать за новыми игроками.

© Кадр из сериала «Игра в кальмара»