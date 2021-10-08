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Режиссер «Игры в кальмара» назвал главных героев сериала своими внутренними клонами

Семён Гудошников
Сегодня в 14:42

Режиссер и сценарист «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал в интервью CNN, как сюжет сериала связан с его прошлым и его личностью.

По словам создателя, игрой в кальмара называлась одна из детских игр, в которые он играл, будучи ребенком в Южной Корее. В ней команде нападающих нужно было пробиться сквозь территорию, отдаленно напоминающую по форме кальмара. Команда защитников при этом пыталась остановить их.

«Это было очень тяжело физически, поэтому каждый раз, когда мы играли, кто‑то получал травму, рвал одежду или плакал», — поделился он, отметив, что это всегда была последняя игра дня.

Сюжет шоу, по мнению Дон Хёка, отражает «конкурентное общество», в котором мы живем. Это история о проигравших — тех, кто борется с трудностями повседневной жизни, и все равно остается позади, и победителях, «которые повышают свой уровень», отметил режиссер.

Два главных героя сериала, Сон Ки Хун и Чхо Сан Воо, получили имена в честь старых друзей Дон Хёка. Создатель шоу называет их своими «внутренними клонами». «Они представляют две стороны меня. Как и Ки Хун, меня воспитывала мать-одиночка в финансово неблагополучной среде <…> Как и Сан Воо, я поступил в Сеульский национальный университет, и весь район хвалил меня и возлагал на меня большие надежды», — пояснил он.

За время съемок первого сезона Хван потерял шесть зубов из‑за стресса. «Написание, продюсирование и постановка сериала в одиночку были по настоящему трудной задачей. Когда я думаю, чтобы сделать то же самое во втором сезоне, я лично немного беспокоюсь», — сказал он, отметив, что официального решения о втором сезоне пока нет, но «много людей полны энтузиазма».

«Игра в кальмара» вышла на Netflix 17 сентября и приобрела настоящую вирусную популярность. Она взлетела на первую строчку по просмотрам на платформе в 90 странах и стремится к тому, чтобы стать самым популярным шоу на Netflix за всю историю.

«Афиша Daily» рассказывала о сериале в деталях, пыталась понять, почему жестокий триллер достиг такого успеха и какие другие кинопроекты он напоминает. Мы также писали о десяти самых популярных фанатских теориях. Среди них: карточки определяют роль, надзиратели — беглые преступники, а Ги Хун — сын Иль Нама.

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