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Проект Bellingcat, издания «Кавказский узел», MNews и еще 9 человек признали иностранными агентами

Семён Гудошников
Сегодня в 17:40

Минюст внес в реестр иностранных агентов расследовательский проект Bellingcat. Обновленный cписок опубликован на сайте ведомства.

Вместе с Bellingcat иноагентами признаны еще две организации и девять человек. Среди них журналист «Дождя» Даниил Сотников, экс-журналист «Проекта» (признан в России нежелательной организацией) и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Андрей Захаров, бывшая замглавного редактора «Проекта» Елизавета Сурначева и директор «Центра защиты прав СМИ» (внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента) Галина Арапова.

Среди организаций, попавших в реестр, общество с ограниченной ответственностью «Мемо» — учредитель издания «Кавказский узел» — и американская компания «Mason G.E.S. Anonymous Foundation», которая владеет изданием MNews.

Сейчас в реестре СМИ-иноагентов 85 организаций и частных лиц. В апреле 2021 года такой статус получила «Медуза», в мае — издание VTimes, в июле — The Insider. В августе в список СМИ-иноагентов попал телеканал «Дождь», а в сентябре — «ОВД-Инфо», «Медиазона», ее издатель Петра Верзилова и главред Сергей Смирнов*.

Bellingcat основан в 2014 году британским гражданским журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом. Издание занимается журналистскими расследованиями о зонах военных действий, анализируя данные из открытых источников. Один из самых громких материалов проекта — совместное с The Insider и CNN расследование о предполагаемых отравителях Алексея Навального.

*Все перечисленные в новости издания и журналисты внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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