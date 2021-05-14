Владельца сайта VTimes.io признали иноагентом

Минюст включил администратора сайта издания VTimes в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

«Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса „VTimes.io“», — говорится на сайте ведомства.

VTimes запустили в конце июля бывшие сотрудники «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против действий нового руководства газеты. Советником издания стал основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр.

Сауэр же является директором Stichting 2 Oktober, владеющей, по данным Минюста, доменом VTimes.io. На сайте организации сказано, что ее миссия — поддержка независимой журналистики в России и странах СНГ.