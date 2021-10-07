На МКС отсняли уже две сцены фильма «Вызов»

На Международной космической станции съемки фильма «Вызов» идут по запланированному графику. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на переговоры киноэкипажа с Землей.

«Мы сняли несколько сцен, две конкретно. Так что сегодня пока все идет по плану», — рассказал режиссер Клим Шипенко.

Он также отметил, что между дублями съемочная группа успевает заглядывать в иллюминаторы.

Для съемок фильма Юлия Пересильд и Клим Шипенко посетили американский сегмент МКС и модуль с панорамным куполом.

5 октября, в 11.55, режиссер Шипенко, актриса Пересильд и космонавт Шкаплеров отправились на МКС на корабле «Союз МС-19». В 15.22 им удалось состыковаться со станцией в ручном режиме из‑за отказа двух комплектов автоматической системы сближения. В 18.00 экипаж корабля зашел на территорию МКС.

Обратный полет запланирован на 17 октября. Шкаплеров же останется на станции на более долгий срок — он сменит космонавта Олега Новицкого, который находится на МКС с весны 2021 года.