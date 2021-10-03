СМИ: талибы казнили двух сторонников ИГ*

Радикальное движение «Талибан» (запрещен в РФ) казнили двух человек, обвинив их в связи с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом сообщает афганское агентство Pajhwok.

По его данным, два предполагаемых боевика ИГ «были повешены в Джелалабаде сторонниками талибов».

Накануне в административном центе Нангархара были убиты по меньшей мере четыре человека, включая журналиста Сайеда Маруфа Садата. Местные жители предполагают, что ответственность за нападение несут сторонники ИГ.

В провинциях Нангархар и Кунар сосредоточено до 2200 боевиков «Исламского государства в Хорасане», ответвления ИГ. Именно они взяли на себя ответственность за взрывы в аэропорту Кабула 26 августа. Тогда погибли как минимум 40 человек.

27 августа представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что «Исламское государство» не присутствует на территории Афганистана. «Здесь есть некоторые люди, которые приняли идеи ИГ или называют себя их последователями», — добавил он. Однако в конце сентября талибы объявили о начале спецоперации против террористической группировки ИГ.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. В концце сентября талибы вернулись к практикам публичных казней и отрубанию рук, заявив, что «отрубание рук крайне необходимо для безопасности».

*«Талибан» и «Исламское государство» — террористические и экстремистские организации, их деятельность в России запрещена.