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Бритни Спирс раскритиковала новый документальный фильм о себе

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:37

Американская певица Бритни Спирс раскритиковала новый документальный фильм о себе, который называется «Контролируя Бритни Спирс». Она посвятила картине пост в инстаграме.

В нем артистка признается, что ей не понравилась тональность кинопроекта и кадры с ней, которые в нем использовали. Бритни называет фильм «действительно сумасшедшим». «Я пытаюсь перестать ассоциировать себя с этой драмой», — добавила она.

Decider отмечает, что в первоначальном сообщение Спирс было написано, что «многое из того, что вы слышали — неправда». Позднее, судя по всему, певица отредактировала публикацию.

«Я посмотрела немного из последнего документального фильма и должна сказать, я почесала свою голову пару раз», — так теперь выглядит пост поп-звезды.

Спирс не уточнила, о каком именно из двух документальных лент она говорила. Однако СМИ предположили, что певица имела в виду проект «Контролируя Бритни Спирс» — продолжение нашумевшей ранее картины «Framing Britney Spears».

Этот фильм вышел на стриминговом сервисе Hulu 25 сентября. А 28 сентября Netflix представил свою документалку о судебных тяжбах Бритни Спирс и ее отца, который был ее опекуном на протяжении 13 лет. Она называется «Бритни против Спирса».

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