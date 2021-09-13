Бритни Спирс обручилась со своим бойфрендом Сэмом Асгари

Информацию подтвердил CNN менеджер Асгари Брэндон Коэн. Спирс выложила в своем инстаграме видео с подписью: «Я не могу в это поверить».

Певица Бритни Спирс обручилась со своим 27-летним бойфрендом, фитнес-тренером Сэмом Асгари. Их отношениям уже больше пяти лет.

В инстаграме Асгари тоже появилось фото с кольцом на руке Бритни.

Возлюбленные познакомились на съёмках клипа к песне певицы «Slumber Party». Асгари родом из Ирана, он переехал в США в возрасте 12 лет.

Ранее Бритни Спирс была замужем дважды. Первый брак с другом детства Джейсоном Александром в 2004 году продлился 55 часов. Второе замужество Бритни с танцором Кевином Федерлайном продлилось 2 года, с 2004 по 2006 год. У них родились двое детей.

В августе отец певицы Джеймс Спирс согласился отказаться от опекунства над ней. Бритни жаловалась, что опека над ней позволяет отцу контролировать ее жизнь, в том числе решать вопросы замужества и рождения детей — это позволено только с разрешения опекунов.

Заседание запланировано на конец сентября. Пока что Бритни все еще под опекой отца.