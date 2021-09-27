Посмотрите документалку о шести русскоязычных рэперах, большинство из которых вы еще не знаете

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Семён Гудошников
Сегодня в 17:54

Режиссер и фотограф Арсений Колесников, работавший с Gone.Fludd и Studio 21, выпустил документальный фильм «Vision» об андеграундном российском хип-хопе. В короткометражке приняли участие Куок, Sam, Everthe8, Deadsplash, Cudea, Lottu G и Ian Hopeless.

Авторы фильма обещают приоткрыть зрителю тайну и показать «подноготную хип-хоп-культуры». Они называют ленту «альбомом, который позволяет увидеть творческий замысел автора».

Фильм разбит на эпизоды, в каждом — небольшой портрет исполнителя, кадры с выступлений и студийных сессий. Картину можно посмотреть на ютьюб-канале проекта. Ее продолжительность — 40 минут.

О нескольких героях «Vision» «Афиша Daily» уже рассказывала. Почитайте наше интервью с Everthe8, послушайте альбом Куока или фиты Loqiemean с Sam и Ian Hopeless.

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