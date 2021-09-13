Тимур Everthe8 Бубеев читает стильный рэп в духе Мака Миллера на английском языке, снимается в кино и хочет поженить западный хип-хоп с родной бурятской культурой. В честь выхода нового альбома и попадания в программу Radar от Spotify «Афиша Daily» пообщалась с Тимуром о Бурятии, рэпе, мотивации, духе времени и трудном пути.

— Расскажи о Бурятии!



— Это очень живописный край со своей экосистемой, которая существует на границе двух миров. Там очень много национальностей, малых народностей: в основном преобладают буряты и русские. Я там с детства и поэтому особо не различал национальности: для меня это были просто люди. Насколько это необычно, что мы росли так — плечо к плечу — и шовинизма на националистической почве никогда не возникало! Это мне кажется любопытным с точки зрения сегодняшней обстановки на нашей планете. Это некий оазис: естественно, со своими минусами, но и с плюсами. — А какие минусы и какие плюсы?



— Мне достаточно трудно говорить о минусах, потому что я все равно буду предвзят: это мой город, моя родина. Понятное дело, что есть какие‑то моменты в плане экологии, так как это место является заповедником. В Бурятии очень красивые ландшафты: есть Байкал, огромное количество лесов. Однако леса вырубаются, а Байкал загрязняется.

Есть еще одна большая проблема: во всех национальных республиках малые народности считают себя очень чистыми и зачастую не замечают за собой косяков. Грубо говоря, вот мы приехали на природу — и от того, что я здесь намусорю, ничего такого не будет. Но как только увидят, что намусорил кто‑то из приезжих, начинаются шум, скандалы и так далее.



— Какая музыка у тебя звучала дома, когда ты рос?



— У меня очень музыкальная семья: отец играл на скрипке. Я вот только недавно начал понимать, что существуют люди, которые вообще не слушают музыку. Это я к тому, что мне повезло родиться в такой семье, где музыка воспринималась как что‑то, без чего жить невозможно. Отец приносил домой гитару, ниже этажом жила преподавательница по игре на фортепиано. Когда я был маленьким, мама включала песню группы «Комиссар», какой‑то далекий хит из 90-х. Короче, музыка всегда была. Потом в школе началось увлечение субкультурами. То, что продавалось в киосках, то и попадало ко мне; это Scooter, Rammstein, альтернативный рок. Потом я увидел на стенах граффити и надпись «Onyx»: на смену альтернативному року пришел рэп, причем рэп андеграундный. — Какие имена тогда откликнулись в твоем сердечке из русского андеграундного рэпа тех лет?



— Это в основном питерский хип-хоп, Смоки Мо, Ассаи, тогда еще Грязный, то есть практически весь Kitchen Records, а до этого были еще сборники русского хип-хопа, где были группы вроде «Многоточия». Все, что было популярно в русском хип-хопе, жадно поглощалось, переписывалось, передавалось в каком‑то узком кругу. Это было очень ценно: музыки было мало — все тексты заучивались наизусть. Сейчас очень приятно встречаться с героями из своего детства, которые тогда звучали у меня в плеере, и разговаривать о каких‑то вещах, которые мне было интересно в те моменты узнать — как записывались эти треки и многое другое. — Какая встреча среди этих людей была самой памятной?



— Самая теплая — наверное, с Глебом Крип-а-Крипом. Она произошла в Питере во время студийной сессии, которая проходила у меня с Димой BMB SpaceKid, битмейкером. Видимо, Глеб уже был расположен на общение, потому что я работал с Димой: я считаю, это король отечественного нашего хип-хопа в плане битмейкинга. Мы сразу показали Глебу наши наработки: очень приятно было наблюдать за тем, как он их слушает. Я выразил благодарность за тот порыв, который он дал мне. Также удалось встретиться со Смоки Мо: это была более мимолетная встреча, но тем не менее она запомнилась, потому что именно из‑за Смоки Мо я достаточно глубоко ушел в хип-хоп — на фоне других ребят его творчество качественно и выгодно отличалось.

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Естественно, узнав, что я огромный фанат «Кара-Тэ», Саша закатил глаза. Я говорю: «Ну, бро, нельзя переоценить эту работу!» И я думаю, что люди и через 10, и через 20 лет будут помнить и подходить к нему, пока наше поколение не уйдет и поколение после нас не прикажет долго жить — поэтому я не вижу того, за что можно смущаться. Я думаю, нужно гордо нести за собой флаг того, что ты принес на эту землю! Я сказал ему тогда: «Ну ладно, Александр, что‑то вы не похожи на героя моего детства», но все равно цифры на доске, победителей не судят. — Ты говорил, что планируешь в будущем записать музыку с использованием местного бурятского музыкального инструмента. Скажи, в Бурятии есть национальная сцена? Проникала ли она в твою жизнь?



— Она влияет на меня в данный момент: с того момента, как я оказался в Москве, у меня появилась возможность более грамотно обучаться музыкальной теории и вникать в те моменты, которые до приезда были для меня абсолютно непонятны. Чем больше я могу погружаться в это, тем больше я могу осмыслять некие этнические мотивы, понимать на структурном уровне, как они строятся.

© Пресс-служба Spotify

У монгольской этнической музыки есть свои особенности, и сейчас встал вопрос над тем, как вшить хип-хоп в этническое полотно. Это некая культурная сложность: хип-хоп все-таки не здесь родился, он пришел из‑за океана. Это очень трудный вопрос: я не считаю, что если не принадлежу к той культуре, то мне запрещено ей заниматься .

Мне бы хотелось принести в монгольскую культуру что‑то путем вплетения нитей хип-хопа.



Я много думаю об этом, и мне очень помогают частые поездки в Калмыкию — ввиду того что я там сейчас снимаюсь в кино, — и местная культура очень похожа на бурятскую. Думаю, что она примерно одна и та же — за исключением того, что там существуют такие инструменты, как хучир и домбра, а у нас в основном преобладает моринхур — это инструмент, струны которого сплетены из конских волос. Его звук выражает степную культуру и имеет очень призывной тон — он достаточно агрессивный, что очень подходит для хип-хопа. Это очень интересная тема для меня. Насколько преобладает этническая сцена в Бурятии? Думаю, что значительно. Но есть проблема. Например, есть театр «Байкал» — это коллектив, который давно уже вышел за границы Бурятии, достаточно популярен в Европе, ребята ездят с концертами, но среди местных жителей (я беру сейчас мое окружение) это не так актуально и популярно. Хотелось бы, чтобы появилась какая‑то народная сознательность, которая бы позволила этнической музыке возвыситься чуть больше и получить поддержку, допустим, от молодежи. Естественно, ее интересует то, что они видели, то, к чему они тянутся, — это отлично показывает мой пример. Я, живя в Бурятии, наблюдая за этнической культурой, которая так активно развивается на Западе, захотел заниматься ею, потому что у нас такого нет, а хочется. Но, как гласит бурятская пословица, «Хочешь пойти вперед — оглянись назад». И это принцип отлично работает, так как символ бурят, знаешь, что это? Это алтаргана — степная трава. Она очень маленькая и невзрачная, но с развитой корневой системой, которая простирается на десятки метров: это говорит о том, что мы очень чтим своих предков и очень связаны с ними. — Как ты считаешь, народной сознательности сейчас хватает среди той же молодежи или нет?



— Меня радует тот факт, что сознательность растет. Я не могу судить об общей картине: я сам пытаюсь ее в себе развивать, и только находясь вдали от своего материнского ядра, я начал понимать, насколько она ценна для меня: начал больше узнавать и познавать бурятскую культуру. Круто, что сейчас благодаря интернету появляются информационные ресурсы — молодые люди могут изучать местную культуру: страшно осознавать, что бурятский язык и многие элементы кочевой бурятской культуры вымирают. Умрет одно поколение, другое — и кто будет всему учить? Все останется в цифре, но не будет живого интереса, поэтому нужно сейчас уже задуматься. Кстати, меня часто упрекают, что я читаю на английском языке, а не на бурятском. Это актуальный вопрос: подумываю над этим — хотелось бы сделать это [зачитать на бурятском] красиво. — Что ты подразумеваешь под словом «красиво»?



— Чтобы это было уместно и имело свою определенную форму, которая позволит выразить вайб. Это же основная проблема, когда внедряют какую‑то этнику: можно ли это слушать на репите в наушниках? Самый простой пример: у тебя есть друг-рэпер, и он присылает тебе демки. Ты говоришь ему: «Да, брат, четко», но ты понимаешь, что ты не будешь это слушать в плеере. Ты поддержал его, потому что он твой друг. А бывают такие друзья, которые действительно что‑то сделали — и ты понимаешь, что будешь это слушать. И я говорю, что с этникой нужно сделать так, чтобы это захотел слушать человек, который не из того места, где эта этника преобладает. Понимаешь, о чем я? Кину тебе трек на абсолютно незнакомом тебе языке, чтобы ты сказал мне: «Я буду это слушать, я пойду и заставлю своих детей это слушать». — Насколько сложно тебе дался переезд в Москву? Насколько по-другому ты стал смотреть на тот край, в котором ты вырос?



— Я думаю, что переезд был сложным в том плане, что я оказался впервые в большом городе, но мне очень везло, и считаю, что до сих пор везет — со мной приехала моя сестра, сразу нашелся друг, который смог меня приютить на первое время. Все складывалось очень легко, но в то же время было нелегко, как и всем людям, которые оказываются в Москве впервые. Как раз в тот момент, когда все стало примерно хорошо, я ощутил тоску от того, насколько все другое, нежели я себе представлял. Естественно, все мои познания ограничивались только какими‑то фильмами, популярной литературой. Сейчас я уже могу представить, как работает шоу-бизнес. Это достаточно жестокий мир, как и описано в некоторых опереточных сценариях, где люди сидят и решают: «Да, крадем вот это, делаем вот это, этого артиста на контракт, его не выпускать», — это действительно так же происходит. Оказавшись во всем этом, я подумал: «Оу, я в фильме».

Первый большой альбом Everthe8

Действительно, пришлось снять вот эти розовые очки, но тем не менее я рад, что у нас не отбили охоту заниматься творчеством, потому что мы не гонимся за конъюнктурой. Понятное дело, нам хочется звучать современно, чтобы нас слушали, и поэтому мы особо в андеграунд не уходим. Хочется делать музыку, которую приятно слушать и в которую можно погружаться. Тем не менее делать на потребу рынка мы никогда не будем. Возвращаясь к вопросу: есть тоска по родине. Мы, кстати, снимали год назад документальный фильм про Бурятию: шаманизм, различные конфессии буддизма, которые собраны в Бурятии, православие — как эти течения, религии и учения сожительствуют в равновесии. Никто друг другу не мешает, лично для меня это парадокс: моя бабушка — убежденная буддистка, при том что и является шаманисткой, и может сходить в церковь поставить свечки. Я начал видеть свой край немного с другой стороны: я объездил за 14 дней больше мест, чем ранее в своей жизни в Бурятии. — В аннотации к треку «Run» ты рассказывал, что он был написан тогда, когда началась страстная погоня за самим собой



— Да, альбом «Extra Boy» был написан еще до «Starboy» [The Weeknd] и различных «пуссибоев» (имеется в виду альбом Егора Крида. — Прим. ред.). Но что же делать: из песни слов не выкинешь, мы решили оставить это название. Я написал его по приезде в Москву.

Клип на песню «Run»

Был очерк эмоций, которые меня тогда посещали и жили во мне в то время, когда я знакомился с московским бытом и оказался на студии. Представляешь, я никогда не видел до этого больших студий — раньше я писал в деревянном домике на окраине города: мой лучший друг одалживал мне аппаратуру, другие друзья — микрофон, кто‑то помогал рубить дрова, чтобы я не замерз там, а тетя, бабушка и сестра привозили мне иногда поесть. Короче, были жесткие спартанские условия. Здесь — студия, похожая на американские: есть пульт, стойки, микрофоны и прочие железяки, которые я знал из фильмов и клипов по MTV. Я это увидел и начал усердно писать музыку — как раз и началась эта погоня: по большому счету, это было отражение музыки, на которую я равнялся, которая была на Западе популярна в то время — в 2017 году. Там тогда Chance the Rapper стрелял, Канье, Фрэнк Оушен — все мои альма-матерские альбомы, которые я гонял. Естественно, я вдохновлялся ими, что‑то через себя пропускал — Когда я вижу в аннотации «рэп на английском языке» от людей, для которых английский неродной, сразу же возникает предубеждение, что сейчас я услышу очень плохой акцент. Когда я послушал твои треки, это предубеждение сразу же исчезло. Скажи, как ты тренировал произношение?



— Я просто слушал и повторял. Прикол: я учился в школе, и у меня была тройка по английскому. Но я учил тексты реперов, которые мне нравились, и повторял за ними, смотрел сериалы и увлекся написанием битов. Они получались с таким американским налетом, а в то время (2014–2015) были популярны Корж, The Chemodan Clan. Тексты были на русском языке: когда я записывал их на западные биты, они не синергировали, они уничтожали друг друга, не могли сосуществовать вместе. Один товарищ посоветовал мне зачитать на английском языке. Я послушал, записал, мне так понравилось, что там все такое певучее, — и у меня появилась потребность писать на английском. Супертяжкий труд! Я не знал, как писать, с чего начать — вооружился словарями, переводчиком, кучей литературы по английскому языку. В какой‑то момент я понял, что английский язык достаточно контекстуальный — многие слова понимаются по-другому в зависимости от того, в каком контексте ты их применяешь. Я начал читать литературу — детские книжки вроде «Алисы в Стране чудес», — смотреть сериалы. Честно скажу, что нынешний скилл — далеко не предел: я, наверное, разговариваю на уровне четырнадцатилетнего реднека, но это прикольно, классно хвастаться на вечеринках, что ты знаешь два языка! Многие мои товарищи говорят, что американцев не интересует акцент, хотя в России утверждают обратное, — но я этого не знаю, я ведь в Штатах не был никогда. Посмотрим — я думаю, что все только начинается!

Everthe8 на фите у Манижи

— Когда ты принял решение читать на английском, ты понимал, что этот путь будет извилистым и тернистым?



— Да. Я думаю, что всю жизнь иду по этому пути. Вообще, когда я приехал в Москву, у меня появился такой комплекс неполноценности, знаешь, что я приезжий, — и я всегда полагал, что прохожу жизнь на самом сложном уровне. Мне кажется, какой‑нибудь Тимати или Егор Крид (я сейчас абсолютно не жалуюсь, просто рассказываю правду жизни!) сразу проходили игру с читами! Наверное, так пошло с детства — в силу своего характера я не могу выйти к людям и сказать: «Я вот такой, любите меня». В свое время я понял, что мне больше нравится наблюдать из тени, спокойно сочинять в своем темпе. Я думал, что рано или поздно что‑нибудь получится. Я о том, что есть разные люди. Есть люди-родники, как у Харуки Мураками, — из них плещет и плещет, а они даже не прилагают каких‑то усилий, чтобы это доставать. А есть люди-копатели — у них есть лопата, и они ей копают до тех пор, пока не найдут. Главное в том, что родники имеют свойство заканчиваться, а у копателей лишь появляются новые мозоли. Я привык просто рыть и рыть: ну не получается сделать, как у Канье, вот этот клип! Мне это абсолютно непонятно — но спустя год я понимаю, как у него там выстроилась гармония. Ушел год, но зато это из моей головы не вылетит — и я могу пользоваться этим приемом дальше. — А если мозолей в какой‑то момент может стать критически много и ты устанешь копать?



— Есть боязнь того, что время идет, а оно не в нашу пользу играет. Была б моя воля, бро, если бы не было менеджмента и не пришлось ждать два месяца по поводу альбома, я бы выпускал треки каждый день. — Не боишься перекормить слушателя?



— На то и нужны люди, которые смогут тебе сказать: «Бро, тормози-ка». Это очень тонкий вопрос — чего‑то хорошего должно быть немного: как только это становится на поток, оно начинает дурно пахнуть. Другой вопрос в том, насколько ты честно все это делаешь — ну если ты честно делаешь какие‑то песни. Ты можешь выпустить новый «Let it Be», «Yesterday» — и их пропустят просто потому, что не будет обложки. Я не знаю. Большинство из тех песен, которые попали в альбом, уже были, но они были абсолютно никому не нужны, кроме моих друзей, каких‑то знакомых друзей, друзей друзей. Они получили какое‑то минимальное внимание только после того, как вышли в альбоме, и мы поняли, что когда ты выпускаешь треки в альбоме, даешь ему нужную обложку и обрамление, тогда они и слушаются по-другому. Конечно, можно быть воином андеграунда — это очень круто, я считаю. Вот тот же Дима Хаски: по большому счету, это герой, человек, который говорит о тех вещах, которые беспокоят многих, и это откликается в сердцах. Я думаю, что у него была куча коммерческих предложений, но он остался там, где он сейчас находится. Вот, допустим, показательная история с Пикой. Он был на бэк-вокале у Басты, у него выходили релизы, которые были абсолютно андеграундными и шаманскими. Я не знаю, как он выпустил «Патимейкер», но считаю, что этот трек просто уничтожил его карьеру, хоть и дал какой‑то рывок. Люди после этого хотели слышать только «Патимейкер». Многие артисты говорят: «Блин, чувак, очень надоело есть гречку в съемной квартире», — и просто начинают выпускать то, что находится в топе. А в топе те же ребята из кальянного рэпа: они выпускают что‑то стреляющее и думают, а потом вернусь к творчеству, которое мне нравится, как только получу какую‑то популярность. Я думаю, что так не работает. — Ну есть же контрпримеры: T-Fest, Matrang!



— Это зависит от человека и творчества. Допустим, в случае с T-Fest я не ощутил какую‑то разницу и контраст: кажется, что у него все было достаточно органично. Я говорил к тому, что много таких артистов. Ребята, которые делают хорошую музыку, но им не хватает какого‑то шанса, чтобы их музыку пропихнуть в огромный поток, который даст хотя бы одну минуту поиграть в наушниках других людей — и тогда, может быть, у них получится вырваться и нести эту музыку массе. Сам был свидетелем — чуваки говорили: «Все, буду делать говно теперь специально, назло». Я прекрасно понимаю, почему эта музыка может нравиться другим и они делают вот так. Я не знаю, имеет ли эта музыка потом успех, но люди ломаются. А есть люди, которые просто фигачат, делают свое, и потом просто приходит [успех]. — А ты хотя бы гипотетически рассматриваешь возможность, что проснешься однажды утром и скажешь себе: «Да пофигу, короче, пишу поп-хит»!



— Смотря что мы понимаем под словом «поп-хит». На примере, допустим Travis Scott: то, что он делал 7–8 лет назад, было полнейшим андеграундом, никто никогда не пропустил бы на радио его треки. Но его музыка, его андеграунд стали мейнстримом — и сейчас все эти треки, которые 8 лет назад были бы андеграундом, являются поп-хитами. Мы живем в классное время — любой трек, который выходит из‑под твоего пера, может стать хитом. Единственное, как я могу размышлять в таких категориях: просто сделаю какой‑то простой, понятный трек, без двойных смыслов, днищ двойных-тройных, просто сделаю что‑то легкое — такое может быть сто процентов, но я не думаю так, когда пишу треки. Редко бывает, что я думаю: «Вот сейчас я напишу вот такой трек».

© Пресс-служба Spotify