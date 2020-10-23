КУОК записал двойной альбом «Красность»

Чешский фрешмен КУОК записал новую пластинку «Красность». Это двойной альбом, представляющий взгляды на жизнь двух альтер эго — фантазера и реалиста.

В релиз вошло десять песен — по пять на каждую из частей. Первая наполнена метафорическими композициями и электронной музыкой — именно она принесла известность музыканту. Вторая — речитативом о погибших друзьях и жизни в России.

КУОК — молодой исполнитель из Праги, который пришел к рэпу через экспериментальную электронику. Ранее в этом году он выпустил заключительный альбом из трилогии «Decadance», после чего начал активно поддерживать релиз новыми клипами.