У рэп-металлиста Loqiemean вышла новая пластинка под названием «Контроль». Альбом состоит из 13 сольных треков и двух фитов — в них приняли участие Ian Hopeless, Sam и фронтвумен украинского метал-коллектива Junjer Татьяна Шмалюк.

Релиз займет место между альбомом «Черная метка» и «Пятно», став второй частью релизной трилогии «Serendipity». Послушать его можно на большинстве стриминговых сервисов.

В августе прошлого года исполнитель выложил трейлер документалки «Snippet». Фильм будет посвящен созданию трилогии. В описании к видео он добавил, что «2021 начнется в ноябре», намекая на ноябрьский релиз «Черной метки».