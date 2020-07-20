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Эмбер Херд дала показания против Джонни Деппа в суде, обвинив его в угрозах убийством

Семён Гудошников
Сегодня в 23:38

Эмбер Херд, бывшая жена Джонни Деппа, дала против него показания в суде, утверждая, что он угрожал убить ее, пишет Би-би-си. Такие заявления она сделала в рамках разбирательства Деппа с таблоидом The Sun, на который актер подал в суд из‑за распространения информации о том, что он бьет жену.

По словам актрисы, в 2015 году Депп в течение трех дней издевался над ней, оставив несколько травм. Она сказала, что постоянно испытывала физическое и психологическое давление со стороны актера, который ревновал ее ко всем, давая коллегам обидные прозвища. Так, Леонардо ДиКаприо, по словам Херд, был прозван «pumpkin-head («голова-тыква»), а Ченнинг Татум — «potato-head («картофельная голова»). Также во время вопросов адвоката Херд призналась, что кидалась в Деппа вещами, обосновав такое поведение самозащитой.

Актеры поженились в 2015 году, однако уже спустя год Херд подала на развод, попутно обвинив его в домашнем насилии. В 2020 году в твиттере были выложены неподтвержденные записи разговоров бывших супругов, на которых Депп просит не причинять ему боль, а Херд признается, что сама применяла насилие к мужу. Депп обвинил бывшую супругу в клевете и фальсификации побоев, ей может грозить до 3 лет тюрьмы.

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