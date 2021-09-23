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Венедиктов: общественный штаб Москвы не выявил следов взлома и вбросов в онлайн-голосовании

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:15

Общественный штаб по наблюдению за выборами не выявил следов взлома и вбросов после перепроверки результатов электронного голосования в Москве на выборах в Госдуму. Об этом Алексей Венедиктов сообщил в телеграм-канале.

В качестве примера штаб показал данные в виде графика по 198 округу, где баллотировалась кандидат от «Городских проектов» Анастасия Брюханова.

По словам Венедиктова, техническая группа продолжит работать с анализом первичных данных и развитием системы в части гласности и открытости.

Ранее он заявил, что в Москве перепроверят результаты электронного голосования, а все данные выложат в открытый доступ на сайте и в социальных сетях. Венедиктов уточнил, что пересчет голосов не будет нести юридической силы, это «просто сверка».

Позже на сайте столичной мэрии опубликовали данные о ходе дистанционного голосования. Они содержат расшифровки бюллетеней и временную шкалу с числом транзакций в час.

Выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва завершились 19 сентября, в 20.00 по московскому времени. В ходе онлайн-голосования за «Единую Россию» отдали голос 44,77% избирателей, а за КПРФ — 15,53%. При этом на офлайн-участках единоросов поддержали 30,1% москвичей, а КПРФ — 30,4%.

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