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В Москве перепроверят результаты электронного голосования

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:24

Общественный штаб по наблюдению за выборами поручил технической группе перепроверить результаты электронного голосования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова.

По его словам, все данные по электронному голосованию будут выложены в открытый доступ на сайте и в социальных сетях.

«Поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», — отметил он.

Венедиктов уточнил, что пересчет голосов не будет нести юридической силы, это «просто сверка».

Мосгорком КПРФ объявил, что не признает результаты дистанционного голосования. «Для того чтобы не допустить победы левых патриотов, через систему ДЭГ были вброшены многие десятки тысяч „голосов“ за кандидатов от власти», — сказано в заявлении. Комитет отмечает, что по итогам обработки бумажных бюллетеней кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ в большой части одномандатных округов опережали остальных.

Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и онлайн-голосования стала результатом стратегической ошибки партий, которые призывали бойкотировать дистанционные выборы.

Выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва завершились 19 сентября, в 20.00 по московскому времени. Партия «Единая Россия» получила 324 из 450 депутатских мандатов, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, и «Новые люди» — 13. По одному представителю в Госдуму могут отправить «Гражданская платформа», «Родина» и Партия роста.

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