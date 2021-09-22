На сайте мэрии Москвы опубликовали данные о ходе онлайн-голосования

На сайте observer.mos.ru, который использовали для наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) в Москве, опубликовали данные о его ходе. Они содержат расшифровки бюллетеней и временную шкалу с числом транзакций в час.

Отношение полученных голосов к зарегистрированным избирателям и конверсия превышают 100%, поскольку «на данном этапе суммируются все голоса, отданные пользователями (даже если они меняли свой выбор с помощью функции отложенного решения)». При итоговом подсчете, когда будет собран ключ расшифрования, учтут только голос, отданный последним.

ТАСС со ссылкой на Общественную палату Москвы пишет, что на Github выложен код, необходимый для отслеживания хода голосования. На самом observer.mos.ru тоже можно скачать и отследить транзакции.

Выборы различного уровня проводились в России с 17 по 19 сентября. В Москве проголосовать можно было не только на участках, но и дистанционно. По данным observer.mos.ru, такой возможностью воспользовались около 2 млн человек.

В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что в ходе онлайн-голосования за «Единую Россию» отдали голос 44,77% избирателей, а за КПРФ — 15,53%. При этом на офлайн-участках единоросов поддержали 30,1% москвичей, а КПРФ — 30,4%.

Мосгорком КПРФ не признал результаты дистанционного голосования. Там считают, что в систему ДЭГ были вброшены десятки тысяч голосов за кандидатов от власти.

Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и онлайн-голосования стала результатом стратегической ошибки партий, которые призывали бойкотировать дистанционные выборы.

Штаб поручил технической группе перепроверить результаты электронного голосования. Венедиктов уточнил, что пересчет голосов не будет нести юридической силы, это «просто сверка».