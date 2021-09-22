Александр Ионов потребовал признать издание The Bell иноагентом

Бывший член ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) Москвы Александр Ионов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить финансирование издания The Bell и признать его иноагентом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ионова, проект The Bell был основан Елизаветой Осетинской в 2017 году после того, как она прошла обучение по программе для журналистов-расследователей в Стэнфордском университете.

Он заявляет, что управляющей компанией издания является юридическое лицо Polestar Digital Ventures Inc, которое Осетинская открыла в штате Делавэр. И считает, что The Bell финансируется «деньгами американских налогоплательщиков».

23 апреля, через три дня после жалобы Ионова, в реестр СМИ-иноагентов внесли «Медузу». В своем письме он заявлял, что издание часто ссылалось на другие организации и физлица, признанные иноагентами.

20 августа, тоже после жалобы Ионова, Минюст внес в реестр иноагентов «Важные истории», главреда издания Романа Анина и нескольких его журналистов. Активист заявлял, что «Важные истории» получают иностранное финансирование от «тех структур, которые непосредственно нацелены на определенные задачи со стороны Запада».

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