Минюст внес «Медузу»* в список иноагентов

Министерство юстиции внесло интернет-издание «Медуза»* в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко рассказала порталу «МБХ медиа», что Минюст не уведомил издание о внесении в перечень иноагентов. Редакция планирует обжаловать решение министерства.

«Ничего не было, на фоне голубого неба это случилось. Никто никаких предупредительных знаков нам не давал. Знаете, в России в 2021 году возможно все. Я не удивилась. Хотя не могу сказать, что мы этого ждали, но думали, что такое развитие ситуации возможно», — заявила Тимченко.

Источник «Открытых медиа» в администрации президента отметил, что решение о включении «Медузы» в список иноагентов может быть ответом на действия Латвии (там находится главный офис издания). Страна «последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов». В числе заблокированных каналов оказались RT и другие телеканалы холдинга МИА «Россия сегодня».

Кроме «Медузы» 23 апреля в список СМИ-иноагентов попало ООО «Первое антикоррупционное СМИ».

«Медуза» — русскоязычное СМИ со штаб-квартирой в Риге, Латвия. Экс-главред Lenta.ru Галина Тимченко основала проект в октябре 2014 года. По информации Similarweb, в месяц сайт «Медузы» набирает около 30,5 млн просмотров. Издание занимает 136-ю строчку в рейтинге самых популярных страниц в рунете и 26-ю – среди новостных медиа.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.