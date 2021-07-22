Александр Ионов попросил признать издание «Важные истории» и его главреда иноагентами

Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов направил в Генпрокуратуру просьбу внести издание «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов. Ранее по его жалобе в список попала «Медуза»*, пишет «МБХ медиа».

Ионов отметил, что ранее отправлял аналогичные жалобы в Минюст и Роскомнадзор. Кроме того, он попросил признать иноагентом главного редактора «Важных историй» Романа Анина.

Во всех письмах Александр Ионов указывал источники иностранного финансирования издания от «тех структур, которые непосредственно нацелены на определенные задачи со стороны Запада». По его словам, «Важные истории» связаны с исполнительным вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном

«Роскомнадзор должен подтвердить, что сайт размещает информацию для неограниченного круга лиц. Во-вторых, он должен проверить информацию на цитируемость СМИ — иностранных агентов, нежелательных организаций и прочее», — заявил Ионов.

23 апреля Министерство юстиции России включило в список иноагентов интернет-ресурс «Медуза». Причиной ведомство назвало иностранное финансирование издания. Позже выяснилось, что «Медузу» включили в реестр по жалобе Александра Ионова.

Свое обращение против издания Ионов направил в Роскомнадзор 20 апреля — за три дня до признания иноагентом. В письме он заявлял, что «Медуза» часто ссылалась на другие организации и физлица, признанные иноагентами.