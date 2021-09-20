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Infected Mushroom выступят на фестивале «Дикая мята» в Тульской области

Виктория Шанина
Сегодня в 13:12

Электронная группа Infected Mushroom присоединилась к музыкальному уикенду «Дикая мята Violet», который пройдет 24–26 июня 2022 года. Израильский коллектив приедет в Россию с полноценным шоу, рассказали «Афише Daily» представители мероприятия.

Ранее организаторы «Violet» анонсировали выступления таких артистов, как Иван Дорн, Oligarkh, Guru Groove Foundation, Эрика Лундмоен, IOWA, Дана Соколова, DJ Федор Фомин, Fonarev и Александр Нуждин. Всего на фестивале будет организовано более 70 выступлений и диджей-сетов.

В 2022 году «Дикая мята» будет разделена на несколько уикендов. Помимо «Violet», с 17 по 19 июня пройдет мультижанровый фестиваль «Green», на котором выступят The Hatters, «Нервы», «Кирпичи», «Кис-кис» и другие. С 20 по 23 июня гости ивента смогут разместиться в кемпинге Yellow Camp.

«Много лет мы знакомим наших зрителей с независимыми артистами, являясь проводником новой яркой музыки. За 15 лет „Дикой Мяты“ нам повезло открыть для аудитории десятки коллективов, которые сейчас собирают большие залы и бьют рекорды в стримингах. Новый фестиваль будет посвящен артистам, делающими акцент на электронном звучании», — заявил продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

«Дикая мята» должна была пройти в Тульской области с 18 по 20 июня. Но в ночь перед фестивалем организаторы узнали, что не смогут провести его. Основанием послужил указ губернатора области, который запрещает массовые мероприятия из‑за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

Ущерб от отмены «Дикой мяты» оценили в 96 млн рублей. Для поддержки проекта была открыта донат-платформа. Для зрителей, которые поддержали фестиваль, предусмотрена специальная цена на «Violet» и бесплатное размещение в кемпинге между мероприятиями.

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