В Хабаровске впервые за 116 дней не прошел митинг в поддержку Сергея Фургала

В Хабаровске впервые за 116 дней с момента задержания бывшего губернатора Сергея Фургала не прошел митинг в его поддержку. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Как отмечает издание, на последней акции, которая прошла 2 ноября, полицейские разогнали протестующих.

«Вчера (2 ноября. — Прим. ред.) было самое малочисленное шествие, на котором ДПС задержала несколько человек. Думаю, это и стало «последней каплей» хабаровского протеста», — рассказал журналист Андрей Пастухов.

Протесты в Хабаровске продолжались около четырех месяцев. Изначально митингующие требовали только того, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. Затем среди лозунгов появились и антипутинские.

В конце августа Ирина Шихман выпустила документальный фильм о протестах в Хабаровске.