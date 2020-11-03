перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Совершивший теракт в Вене мужчина отбывал заключение за попытку примкнуть к ИГИЛ 19:46
В Китае собака прошла 100 километров, чтобы вернуться с передержки домой
В Китае собака прошла 100 километров, чтобы вернуться с передержки домой 19:12
В Хабаровске впервые за 116 дней не прошел митинг в поддержку Сергея Фургала 19:11
Чеченская газета опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo 18:43
Xiaomi представила ПК размером с кубик Рубика 18:40
Мадс Миккельсен в трейлере фильма «Рыцари справедливости» 18:08
В США к 25 годам приговорили мужчину, сжигавшего церкви. Так он продвигал свою блэк-метал-группу 17:54
Sebastian Kurz/Facebook «Борьба между цивилизацией и варварством»: канцлер Австрии высказался о теракте в Вене
«Борьба между цивилизацией и варварством»: канцлер Австрии высказался о теракте в Вене 17:39
В московском метро появился поезд, который поможет бездомным животным найти хозяев 17:20
Институт «Стрелка» представил темы исследовательской программы «The Terraforming 2021» 16:59
На берег Шри-Ланки выбросились более ста дельфинов. Их удалось спасти с помощью военных и волонтеров 16:42
«Мама спала под кроватью на полу»: родственники больных коронавирусом рассказали о лечении в Томске 16:34
Boris3443/Unsplash В Москве построят 25 новых станций метро к 2024 году
В Москве построят 25 новых станций метро к 2024 году 16:28
Британец поставил 1 млн фунтов на победу Байдена на выборах президента США 16:17
МИД Новой Зеландии впервые возглавила женщина. Она представляет коренной народ страны — маори 15:53
В Швеции министр предложила разрешить польским женщинам делать в стране бесплатные аборты 15:33
Байден на коляске и Трамп на руинах Америки: выборы президента США на обложках иностранных изданий 15:14
Канье Уэст пообещал побороть бездомность и голод в случае победы на выборах
Канье Уэст пообещал побороть бездомность и голод в случае победы на выборах 15:13
Под Волгоградом родители «изгоняли бесов» из сына иконами и святой водой 14:58
Умер Владимир Шафранюк — один из создателей мультфильмов про Незнайку 14:39
Отключить рекламу

В Хабаровске впервые за 116 дней не прошел митинг в поддержку Сергея Фургала

Анастасия Цой
Сегодня в 19:11

В Хабаровске впервые за 116 дней с момента задержания бывшего губернатора Сергея Фургала не прошел митинг в его поддержку. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Как отмечает издание, на последней акции, которая прошла 2 ноября, полицейские разогнали протестующих.

«Вчера (2 ноября. — Прим. ред.) было самое малочисленное шествие, на котором ДПС задержала несколько человек. Думаю, это и стало «последней каплей» хабаровского протеста», — рассказал журналист Андрей Пастухов.

Протесты в Хабаровске продолжались около четырех месяцев. Изначально митингующие требовали только того, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. Затем среди лозунгов появились и антипутинские.

В конце августа Ирина Шихман выпустила документальный фильм о протестах в Хабаровске.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ГИБДД
Люди
Сергей Фургал
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить