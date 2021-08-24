Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Деньги выдадут в сентябре

Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате пенсионерам по 10 тыс. рублей. Документ опубликован на сайте главы государства.

Выплаты будут производить в сентябре. Они затронут все категории пенсионеров.

Еще одним указом президент назначил дополнительную выплату в 10 тыс. рублей для пенсионеров, которые проходили военную службу, работали в силовых и противопожарных структурах. Ее также начнут выдавать в сентябре.

О разовых выплатах пенсионерам и военным Путин объявил 22 августа на встрече с представителями «Единой России». Военнослужащим он предложил заплатить по 15 тыс. рублей «по итогам года».

На реализацию меры из бюджета выделят более 500 млрд рублей, подсчитал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Деньги возьмут из дополнительных доходов бюджета.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. За месяц до них рейтинг партии власти опустился до минимума с 2008 года. За «Единую Россию» готовы проголосовать 27% граждан. У других партий поддержка тоже снизилась: 11% — у КПРФ, 9% — у ЛДПР, 6% — у «Справедливой России». При этом доля россиян, которые вообще не собираются на выборы, увеличилась почти в два раза: с 7% в августе 2020-го до 17% на данный момент.