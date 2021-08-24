перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кот Базилио и мультивселенная: трейлер нового «Человека паука» в мемах из твиттера 14:19
Sven Mieke/Unsplash Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Деньги выдадут в сентябре
Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Деньги выдадут в сентябре 13:27
Новый альбом Майлса Кейна выйдет 21 января. Послушать первый сингл с пластинки можно уже сейчас 13:23
Рэп-металлист Loqiemean стал новым гостем шоу «вДудь» 12:50
Фото: Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс встретились спустя 36 лет после выхода «Назад в будущее» 12:36
Прокуратура проверит высказывания красноярского чиновника, который назвал жителей «кучей дерьма» 12:23
В России впервые с конца июня выявили менее 19 тыс. новых случаев коронавируса 11:49
Вышел трейлер «Параллельных матерей» Педро Альмодовара. Это фильм о трудностях материнства
Вышел трейлер «Параллельных матерей» Педро Альмодовара. Это фильм о трудностях материнства 11:39
Кристиан Бейл сыграет проповедника-наркодилера. В основу фильма ляжет реальная статья Vanity Fair 11:02
Сканы паспортов 1,3 млн российских клиентов Oriflame утекли в сеть. На их имя могут взять микрозаймы 10:55
В Роспотребнадзор поступили жалобы на неработающую предустановку отечественного софта на iPhone 10:12
Талибы сформируют совет по управлению Афганистаном. От должности президента или эмира они откажутся 10:04
Вышел первый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»
Вышел первый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» 8:57
Черногория ввела новые коронавирусные ограничения на въезд туристов 2:25
Forbes опубликовал рейтинг самых успешных звезд России. В него вошли четыре блогера 1:35
Disney+ выпустит сериал по мотивам романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» 1:09
Вышел официальный трейлер второго сезона «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун Вчера в 23:51
Yogi Purnama/YouTube Новость о Супермене-гее распространил художник, выступающий против ЛГБТ-персонажей в комиксах
Новость о Супермене-гее распространил художник, выступающий против ЛГБТ-персонажей в комиксах Вчера в 23:06
Песни Sex Pistols смогут включить в сериал Дэнни Бойла без разрешения Джона Лайдона. Он проиграл суд Вчера в 22:28
В московском метро пассажиры избили родителей ребенка с аутизмом Вчера в 22:27
Отключить рекламу

Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Деньги выдадут в сентябре

Семён Гудошников
Сегодня в 13:27

Президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате пенсионерам по 10 тыс. рублей. Документ опубликован на сайте главы государства.

Выплаты будут производить в сентябре. Они затронут все категории пенсионеров.

Еще одним указом президент назначил дополнительную выплату в 10 тыс. рублей для пенсионеров, которые проходили военную службу, работали в силовых и противопожарных структурах. Ее также начнут выдавать в сентябре.

О разовых выплатах пенсионерам и военным Путин объявил 22 августа на встрече с представителями «Единой России». Военнослужащим он предложил заплатить по 15 тыс. рублей «по итогам года».

На реализацию меры из бюджета выделят более 500 млрд рублей, подсчитал глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Деньги возьмут из дополнительных доходов бюджета.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. За месяц до них рейтинг партии власти опустился до минимума с 2008 года. За «Единую Россию» готовы проголосовать 27% граждан. У других партий поддержка тоже снизилась: 11% — у КПРФ, 9% — у ЛДПР, 6% — у «Справедливой России». При этом доля россиян, которые вообще не собираются на выборы, увеличилась почти в два раза: с 7% в августе 2020-го до 17% на данный момент.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
рок
Маскарад «По...пляшем!»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить