Путин подписал указ о разовой выплате правоохранителям и военным. Деньги выдадут в сентябре

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 15 тыс. рублей сотрудникам правоохранительных органов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выплаты получат прокуроры, судебные приставы, сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел, ФСИН, таможенники и бойцы Росгвардии.

Путин также подписал указ о разовой выплате по 15 тыс. рублей военнослужащим. Деньги начислят военным, проходящим службу по контракту, курсантам военных профессиональных образовательных организаций, а также курсантам военных вузов, не заключившим контракт о прохождении службы.

Все выплаты будут производить в сентябре 2021 года.

С предложением о дополнительной выплате пенсионерам и военным Путин выступил 22 августа на встрече с кандидатами в депутаты от «Единой России». На эти цели из бюджета страны выделят более 500 млрд рублей.

Позже президент предложил выплатить по 15 тыс. рублей также сотрудникам правоохранительных органов и курсантам военных училищ.

24 августа был подписан указ о разовой выплате пенсионерам по 10 тыс. рублей. Деньги обещают перечислить на карты в сентябре.