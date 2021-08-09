Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток за шутку, в которой усмотрели оскорбление русских

Таганский районный суд арестовал на 10 суток стендапера Идрака Мирзализаде из‑за шутки, в которой усмотрели оскорбление русских. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на адвоката комика, Сергея Бадамшина.

Мирзализаде признали виновным по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ранее в суде он извинился за свою шутку и объяснил, зачем включил ее в выступление.

«Намерения и умысла оскорбить я не имел, тем более я участвовал в юмористическом выступлении, где в первую очередь высмеивают что‑то негативное, а смех — это главное оружие против любого негативного явления, потому что никто не любит быть высмеянным. Но я раскаиваюсь перед теми, кто увидел отрывки, вырванные из контекста, так как для них это звучало неподобающе. Я понимаю их чувства», — сказал он.

Поводом для разбирательства стали высказывания Мирзализаде в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны», вышедшем 1 марта. В нем затрагивалась в том числе тема ксенофобии в России. Стендапер рассказал, что, как и многие приезжие, сталкивался с дискриминацией при съеме жилья.

Рассказывая про последний опыт аренды, он заявил, что обнаружил в квартире от прошлых арендаторов матрас, который «был весь в говне». «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил комик.

На его слова обратили внимание журналист Владимир Соловьев и провластный телеканал «Царьград». После этого в адрес Мирзализаде стали поступать угрозы. 25 июня комика избили в центре Москвы два человека, которые выслеживали его от стендап-клуба.

В конце июля стендапера вызвали в прокуратуру. Психолого-лингвистическая экспертиза выявила в его монологе признаки унижения группы лиц по национальному признаку и пропаганды неполноценности русских.