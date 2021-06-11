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В Дагестане силовики ворвались в убежище для женщин. Они забрали чеченку, сбежавшую из‑за побоев Обновлено в 14:14
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В Дагестане силовики ворвались в убежище для женщин. Они забрали чеченку, сбежавшую из‑за побоев

Семён Гудошников
Сегодня в 12:22
Обновлено сегодня в 14:14:

Чеченку Халимат Тарамову, сбежавшую от семьи из‑за побоев, связанных с ее сексуальной ориентацией, насильно увезли в Чечню. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря «Российской ЛГБТ-сети»* Тима Бесцвета.

Вместе с Тарамовой забрали уроженку Перми Анну Манылову, но ее освободили по дороге. В Чечне Тарамовой может угрожать смертельная опасность, опасаются правозащитники.

В Махачкале полицейские пришли в квартиру, где укрывались жертвы домашнего насилия. В ней находилась чеченка, сбежавшая из Чечни из‑за побоев. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на правозащитницу Светлану Анохину.

По ее словам, один из пришедших представился участковым, второй был в гражданском. Правоохранители требовали впустить их в убежище и пытались вскрыть двери. Посоветовавшись с адвокатом, Анохина разрешила открыть им. Сама правозащитница в это время была не в квартире.

Силовики начали брать объяснения у сбежавшей чеченки, заявив, что она объявлена в розыск. По информации Анохиной, возле шелтера стояли машины не только дагестанских, но и чеченских полицейских.

Правоохранители на какое‑то время ушли. Анохина связалась с дагестанским МВД, попросив помощи в связи с присутствием людей предположительно из Чечни. В полиции пообещали дежурить у квартиры до утра, сказала правозащитница.

Спустя несколько часов силовики вновь явились в убежище, когда в нем уже находилась Анохина. В это время она разговаривала по телефону с журналистом «Кавказ.Реалий»*. По словам правозащитницы, в дверь позвонил уже приходивший полицейский и сказал, что хочет задать дополнительные вопросы.

Когда женщина открыла дверь, в шелтер ворвались силовики и неизвестные люди из Чечни. В трубке послышались женские крики. «Меня и четырех девушек силой выволокли из квартиры. Таскали за ноги и руки, ударили несколько раз», — заявила Анохина.

Участница проекта «Марем» Екатерина Нерозникова сказала, что Анохина находится в шоковом состоянии, у нее болит все тело. Ее и остальных девушек доставили в отдел полиции по Ленинскому району Махачкалы, туда приехала скорая помощь. По данным «ОВД-Инфо», задержаны минимум шесть человек.

Координатор движения «Наблюдатели Дагестана» Руслан Ахалчи заявил, что в отделе оказались все, кроме Халимат Тарамовой, — той самой чеченки, сбежавшей из республики от побоев. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

Перед побегом Тарамова записала видео, в котором попросила не объявлять ее в федеральный розыск и не выдавать информацию о ее местонахождении. Она считает, что это создаст угрозу ее жизни.

По информации оппозиционного чеченского телеграм-канала 1Adat, сбежавшая чеченка — дочь Аюба Тарамова, который в 2000 году занял должность главы аппарата администрации Чечни, а затем работал первым замминистра ЖКХ республики.

В «Российской ЛГБТ-сети»* сообщили, что Тарамова столкнулась с угрозами и побоями в Чечне из‑за своей сексуальной ориентации. Покинув республику, она обратилась за помощью к организации, отметив, что полицейские уже пытались ее вернуть в Чечню. Там, по мнению правозащитницы Светланы Анохиной, ей грозит самая жестокая расправа, вплоть до убийства. «Российская ЛГБТ-сеть» подала заявление о похищении.

* «Кавказ.Реалии» включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети», признан НКО-иноагентом.

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