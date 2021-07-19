перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В WhatsApp появилась функция присоединения к групповому звонку после его начала 21:52
Росавиация не допустила ни одну российскую авиакомпанию к полетам на курорты Египта 21:22
ФИФА дисквалифицировала троих российских игроков из‑за допинга 21:09
Черная Вдова, Человек-паук и Соколиный Глаз: двойники «Марвела» в тиктоке устроили «званый ужин» 21:00
Лжестатья Антона Долина, трейлер «Полового воспитания» и другие новости дня 20:34 Дайджест
Artur Stanulevich/Unsplash В России разработают собственную линейку электромобилей
В России разработают собственную линейку электромобилей 20:33
«Российская ЛГБТ-сеть»* показала видео похищения чеченки и рассказала о ее визите к Рамзану Кадырову 20:00
Россия выделит 30 млрд рублей на создание «санитарного щита» от вирусов 18:36
Шинолебедь и мухомор из таза: открылся онлайн-музей ЖЭК-арта 18:18
Новый директор и большие перемены в Мурдейле: вышел трейлер третьего сезона «Полового воспитания» 18:14
Автор музыки к церемонии открытия Олимпиады в Токио ушел со своего поста из‑за школьного буллинга 17:55
Пресс-служба УМВД по Вологодской области В Вологодской области открыли отделение полиции в грузовом контейнере
В Вологодской области открыли отделение полиции в грузовом контейнере 17:54
В Мексике прошел первый турнир по ловле пластика. Участники достали из океана три тонны мусора 17:41
The War on Drugs анонсировали новый альбом «I Don’t Live Here Anymore» 17:35
«Ночлежка» откроет кафе, где будут работать ее подопечные. Всю прибыль направят в приюты 17:18
В Ленобласти нашли заброшенную частную тюрьму с крематорием 16:51
Минпросвещения: к 2030 году половину домашних заданий школьников будет проверять ИИ 16:39
Актеру Александру Невскому исполнилось 50 лет. В гости к юбиляру пришел Арнольд Шварценеггер 16:35
На Okko выйдут три фильма с Каннского фестиваля. Это «Аннетт», «Петровы в гриппе» и «Дело» 15:48
ЕС и США обвинили Китай в кибератаке через программу Exchange компании Microsoft 15:35
Отключить рекламу

«Российская ЛГБТ-сеть»* показала видео похищения чеченки и рассказала о ее визите к Рамзану Кадырову

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:00

Похищенную из кризисной квартиры для женщин чеченку Халимат Тарамову отвезли «на разговор» в резиденцию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова перед тем, как записать ролик для телеканала «Грозный», в котором девушка отрицает свое желание убежать из дома. Об этом рассказала «Российская ЛГБТ-сеть»*.

Организация опубликовала видео, посвященное судьбе Тарамовой. В нем представили видео того, как в июне полицейские ворвались в квартиру в Махачкале, где скрывалась девушка. Кроме того, правозащитник Давид Истеев рассказал подробнее о причинах, почему Халимат обратилась за помощью, и ее жизни после насильного возвращения домой.

Истеев заявил, что о сексуальной ориентации Тарамовой и ее связи с уроженкой Перми Анной Маныловой узнал муж Халимат. Он начал угрожать Маныловой в сообщениях, а Тарамову, вероятно, по его инициативе отвезли к «какому‑то причащенному человеку» для «изгнания джиннов».

«Она не в порядке. Этого не может быть. Вообще такого не может быть, чтобы человек просто стал нетрадиционной ориентации. Это просто какой‑то джин сидит», — так, со слов Халимат, близкие объясняли необходимость «изгнания джиннов». «Причащенный человек», как утверждала девушка, заявил, что таких, как она, уничтожают и что она «уже в списке».

Через неделю после этого разговора в РУВД рассказали отцу Халимат о ее якобы недостойном поведении. Мужчине показали скриншоты переписок дочери за три года. Саму Халимат заставили подписать подписку о невыезде из региона. У девушки и ее отца забрали паспорта. «Если это будет продолжаться, будет очень плохо», — заявили полицейские, как сообщила Тарамова.

«В один день меня грохнут, и все. Мне очень страшно», — говорила она в разговоре с правозащитниками. В кризисной квартире в Махачкале Халимат рассказала сотруднику полиции об опасениях за свою жизнь и нежелании возвращаться в Чечню. Спустя час этот же правоохранитель, как отмечает Истеев, ворвался в квартиру вместе с другими полицейскими.

После этого кризисную квартиру посетил отец Тарамовой — в прошлом глава аппарата администрации Чечни и первый замминистра ЖКХ республики Аюб Тарамов. Ему, как утверждает Истеев, Халимат заявила, что лучше спрыгнет с четвертого этажа, чем вернется в Чечню. Девушке, по словам правозащитника, «скрутили руки» и увезли ее в РУВД.

Оттуда родственники и сотрудники чеченской полиции отправили Халимат домой. Истеев считает, что девушка «находится в заложниках». «Известно, что Халимат по возвращении в Чечню допрашивали сотрудники полиции, а после, на следующий день, возили в резиденцию Рамзана Кадырова на разговор».

Через два дня на телеканале «Грозный» появился сюжет, в котором Халимат отрицает причастность к ЛГБТ-сообществу и какое‑либо давление со стороны близких. Там же она утверждает, что в Махачкалу приехала «как в тумане», а в ее жизни в Чечне «все хорошо».

Журналисты утверждают, что Тарамова страдает от «некоторых психологических расстройств» и неоднократно добровольно лечилась. «Халимат Тарамову использовали для того, чтобы нанести удар по традиционным устоям чеченского народа», — заявили в телесюжете.

* Фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети», признан НКО-иноагентом.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Люди
Рамзан Кадыров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить