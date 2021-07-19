«Российская ЛГБТ-сеть»* показала видео похищения чеченки и рассказала о ее визите к Рамзану Кадырову

Похищенную из кризисной квартиры для женщин чеченку Халимат Тарамову отвезли «на разговор» в резиденцию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова перед тем, как записать ролик для телеканала «Грозный», в котором девушка отрицает свое желание убежать из дома. Об этом рассказала «Российская ЛГБТ-сеть»*.

Организация опубликовала видео, посвященное судьбе Тарамовой. В нем представили видео того, как в июне полицейские ворвались в квартиру в Махачкале, где скрывалась девушка. Кроме того, правозащитник Давид Истеев рассказал подробнее о причинах, почему Халимат обратилась за помощью, и ее жизни после насильного возвращения домой.

Истеев заявил, что о сексуальной ориентации Тарамовой и ее связи с уроженкой Перми Анной Маныловой узнал муж Халимат. Он начал угрожать Маныловой в сообщениях, а Тарамову, вероятно, по его инициативе отвезли к «какому‑то причащенному человеку» для «изгнания джиннов».

«Она не в порядке. Этого не может быть. Вообще такого не может быть, чтобы человек просто стал нетрадиционной ориентации. Это просто какой‑то джин сидит», — так, со слов Халимат, близкие объясняли необходимость «изгнания джиннов». «Причащенный человек», как утверждала девушка, заявил, что таких, как она, уничтожают и что она «уже в списке».