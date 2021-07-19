«Российская ЛГБТ-сеть»* показала видео похищения чеченки и рассказала о ее визите к Рамзану Кадырову

Похищенную из кризисной квартиры для женщин чеченку Халимат Тарамову отвезли «на разговор» в резиденцию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова перед тем, как записать ролик для телеканала «Грозный», в котором девушка отрицает свое желание убежать из дома. Об этом рассказала «Российская ЛГБТ-сеть»*.
Организация опубликовала видео, посвященное судьбе Тарамовой. В нем представили видео того, как в июне полицейские ворвались в квартиру в Махачкале, где скрывалась девушка. Кроме того, правозащитник Давид Истеев рассказал подробнее о причинах, почему Халимат обратилась за помощью, и ее жизни после насильного возвращения домой.
Истеев заявил, что о сексуальной ориентации Тарамовой и ее связи с уроженкой Перми Анной Маныловой узнал муж Халимат. Он начал угрожать Маныловой в сообщениях, а Тарамову, вероятно, по его инициативе отвезли к «какому‑то причащенному человеку» для «изгнания джиннов».
«Она не в порядке. Этого не может быть. Вообще такого не может быть, чтобы человек просто стал нетрадиционной ориентации. Это просто какой‑то джин сидит», — так, со слов Халимат, близкие объясняли необходимость «изгнания джиннов». «Причащенный человек», как утверждала девушка, заявил, что таких, как она, уничтожают и что она «уже в списке».
Через неделю после этого разговора в РУВД рассказали отцу Халимат о ее якобы недостойном поведении. Мужчине показали скриншоты переписок дочери за три года. Саму Халимат заставили подписать подписку о невыезде из региона. У девушки и ее отца забрали паспорта. «Если это будет продолжаться, будет очень плохо», — заявили полицейские, как сообщила Тарамова.
«В один день меня грохнут, и все. Мне очень страшно», — говорила она в разговоре с правозащитниками. В кризисной квартире в Махачкале Халимат рассказала сотруднику полиции об опасениях за свою жизнь и нежелании возвращаться в Чечню. Спустя час этот же правоохранитель, как отмечает Истеев, ворвался в квартиру вместе с другими полицейскими.
После этого кризисную квартиру посетил отец Тарамовой — в прошлом глава аппарата администрации Чечни и первый замминистра ЖКХ республики Аюб Тарамов. Ему, как утверждает Истеев, Халимат заявила, что лучше спрыгнет с четвертого этажа, чем вернется в Чечню. Девушке, по словам правозащитника, «скрутили руки» и увезли ее в РУВД.
Оттуда родственники и сотрудники чеченской полиции отправили Халимат домой. Истеев считает, что девушка «находится в заложниках». «Известно, что Халимат по возвращении в Чечню допрашивали сотрудники полиции, а после, на следующий день, возили в резиденцию Рамзана Кадырова на разговор».
Через два дня на телеканале «Грозный» появился сюжет, в котором Халимат отрицает причастность к ЛГБТ-сообществу и какое‑либо давление со стороны близких. Там же она утверждает, что в Махачкалу приехала «как в тумане», а в ее жизни в Чечне «все хорошо».
Журналисты утверждают, что Тарамова страдает от «некоторых психологических расстройств» и неоднократно добровольно лечилась. «Халимат Тарамову использовали для того, чтобы нанести удар по традиционным устоям чеченского народа», — заявили в телесюжете.
* Фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети», признан НКО-иноагентом.