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В Москве ограничат скорость движения на электросамокатах до 25 километров в час

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:01

Мэрия Москвы подготовила меры по регулированию езды на электросамокатах по городу. Глава департамента транспорта Максим Ликсутов заявил РИА «Новости», что скоростным ограничением для «любого самоката» станет 25 километров в час.

По словам Лискутова, скорость выше становится небезопасна для окружающих и самого водителя, потому что не используются средства индивидуальной защиты. Он добавил, что в зонах с пешеходами электросамокаты должны будут «двигаться со скоростью пешеходного потока, не превышать ее». Другая мера предполагает, что если электросамокат движется по проезжей части, то «он должен находиться в зоне регулирования государственной автоинспекции».

Также появятся ограничения скорости для прокатных самокатов. Власти Москвы разработали с компаниями-прокатчиками зоны сниженной скорости. «То есть если самокат попадает в парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 километров в час. Таких зон уже очень много — больше 50. Их количество будет расти», — заявил Лискутов.

Опрос показал, что 49% россиян поддерживают законодательные ограничения для вождения электросамокатов. Не согласны с ними только 23% респондентов.

В начале июня СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов.

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