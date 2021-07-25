МВД: В России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами

За полгода в России произошло 180 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В них погибли 5 человек, еще 188 — пострадали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответ пресс-центра МВД.

В ведомстве отметили, что законодательный статус электросамокатов пока не определн. Соответствующим проектом закона занимается Министерство транспорта.

Власти уже несколько лет пытаются ввести законодательное регулирование электросамокатов. Еще в 2019 году Минтранс предложил включить в ПДД новое понятие «средства индивидуальной мобильности», к которым отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры, скейтборды, ролики и традиционные самокаты.

Предполагалось, что на таких средствах разрешат передвигаться только по тротуарам и велодорожкам (если таковых нет, то по правым полосам автодорог) на скорости не более 20 километров в час.

В июне 2021 года, после череды ДТП с участием электросамокатов, в Петербурге ограничили их максимальную скорость до 20 километров в час (на тротуарах и в местах массового скопления до 15 километров в час). На некоторых центральных улицах и площадях движение электросамокатов запретили полностью. В Москве скорость электросамокатов тоже решили ограничить — до 25 километров в час.