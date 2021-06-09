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В Петербурге запретят движение на электросамокатах по Невскому проспекту и другим центральным улицам

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:12

В Петербурге планируют запретить передвижение на электросамокатах по центральным улицам и площадям. Об этом «Афиша Daily» узнала из документа по итогам совещания Смольного и сервисов кикшеринга, оказавшегося в распоряжении редакции.

На Невском и Адмиралтейском проспекте, Английской и Дворцовой набережных, а также на улицах Большая Конюшенная и Большая Морская движение и размещение электросамокатов будет запрещено до 12 июля 2021 года.

На Дворцовой и Сенатской площади, а также на Малой Морской улице электросамокаты будут под запретом на неопределенный срок. Кроме того, в городе введут максимальную скорость передвижения на таком транспорте, она составит 20 км/ч.

Причем на тротуарах и в местах массового скопления людей допустимая скорость окажется еще ниже — 10 км/ч до 12 июля и 15 км/ч после 12 июля. На тротуарах шириной менее 1,5 метров размещение электросамокатов будет запрещено.

Также пользователям электросамокатов не разрешат парковаться на расстоянии ближе 15 метров от остановок общественного транспорта и входов в метрополитен, в парках, на газонах, цветниках и иных территориях зеленых насаждений.

Согласно документу, прокатиться на электросамокатах отныне смогут только совершеннолетние граждане. Использование транспортных средств двумя или более лицами окажется под запретом, как и движение на них в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Все устройства должны быть исправными, обладать звуковым сигналом, передней фарой, светоотражателями, различимой нумерацией и ограничителями скорости. Правила обязуют держать электросамокаты в надлежащем виде — без наклеек, вандальных надписей и грязи.

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