Реальность под запретом в новой работе арт-группы «Явь» в Петербурге

Радуга за окном — статья 6.21 КоАП (пропаганда ЛГБТ), газета в руках — 13 ФЗ № 114 (распространение экстремистского контента), носки — 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков), персонаж из аниме на постере — 110.1 УК (склонение к суициду). Рядом с экраном ноутбука пометка о том, что материал создан и (или) распространен иноагентом.

Арт-группа «Явь» представила на Васильевском острове в Петербурге новую работу — «It’s ok» (точное местоположение — двор дома № 50 на 9-й линии ВО). На граффити изображен человек, сидящий в кресле с газетой, а вокруг — статьи Уголовного и административного кодексов.

Участница арт-группы Анастасия Владычкина сказала «Подъему», что художники попытались изобразить сегодняшние реалии, «где каждый день что‑то запрещают, но человека это не беспокоит».

Она отметила, что граффити ни с кем не согласовано, поэтому в ближайшие пару часов его, вероятно, уничтожат. В своем инстаграме «Явь» пометила пост с фотографией работы так: «Данное изображение создано и (или) распространено лицами, живущими в антиутопии».

Летом «Явь» изобразила на трансформаторной будке в одном из дворов Петербурга радужный поп-ит с надписью «Стресс». Правое движение «Русский новый путь» разглядело в нем «пропаганду гомосексуализма». Граффити закрасили коммунальщики, и на его месте появился «истинный российский поп-ит» — серый и с надписью «Скрепы». Его постигла участь предшественника, тогда на трансформаторной будке неизвестные нарисовали поп-ит в цветах триколора, заменив надпись на «Россия».