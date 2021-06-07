В новой работе арт-сообщества «Явь» разглядели гей-пропаганду. Все из‑за радужного поп-ита

Лидеры правого общественного движения «Русский новый путь» подали заявление в МВД и Генпрокуратуру из‑за граффити в виде поп-ита. Скриншоты обращений опубликовали авторы работы, арт-группа «Явь», в своей группе в «ВКонтакте».
Правые активисты также оправили обращение из‑за радужного граффити депутатам Виталию Милонову и Михаилу Романову.
Первыми на стрит-арт еще накануне пожаловались местные жители. Тогда полицейские приехали, но не стали задерживать художников. Позже на сообщество посыпался шквал критики: пользователи социальных сетей разглядели в поп-ите классической расцветки гей-пропаганду.
Свою новую работу арт-группа «Явь» представила 6 июня в Петербурге. Художники изобразили на трансформаторной будке популярную игрушку поп-ит, внутри пузырьков которой написано «стресс». Таким образом авторы хотели показать, что устали в России 2021 года.