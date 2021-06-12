На будке в Петербурге, где закрасили поп-иты «Стресс» и «Скрепы», сделали граффити в цвете триколора

На трансформаторной будке в Петербурге, где закрасили радужный поп-ит «Стресс» и черно-белый «Скрепы», неизвестные художники нарисовали новую версию. Теперь рисунок игрушки повторяет цвета российского триколора, а слово сменилось на «Россия».

Авторы предыдущих граффити арт-группа «Явь» заявили, что это не их работа. «Это не наше. Кто нарисовали не знаем. То, что будка стала жить своей жизнью — круто», — прокомментировали поп-ит «Россия» художники «Яви».

Изначально в одном из дворов Лиговского проспекта было граффити радужного поп-ита «Стресс», но его закрасили коммунальщики после визита полицейских. Тогда художники придумали новый арт-объект — на том же самом месте они нарисовали поп-ит «Скрепы», который тоже убрали.