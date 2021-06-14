Любовь Соболь отказалась от выборов в Госдуму из‑за признания ФБК* экстремистской организацией

Оппозиционерка и юрист ФБК* Любовь Соболь отказалась от участия в сентябрьских выборах в Госдуму. Она опубликовала обращение в фейсбуке.

«Из‑за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму», — написала она.

Любовь Соболь отметила, что не может обеспечить безопасность своим волонтерам и сотрудникам избирательной кампании. Это связано с возбуждением уголовных дел за сбор пожертвований на ведение борьбы с коррупцией и участие в мирных акциях протеста. Оппозиционерка планирует добиваться отмены запретительных законов, в том того, по которому ее и других независимых кандидатов лишают пассивного избирательного права.

Также Соболь рассказала, что обжалует решение о признании ФБК экстремистской организацией вплоть до ЕСПЧ, и поблагодарила всех, кто помогал ей и штабу в последние месяцы.

«Я гордилась и горжусь жить с вами в одно время и быть частью той силы, что хочет лучшего будущего для нашей страны» — добавила она.

4 июня Владимир Путин подписал закон, запрещающий участвовать в выборах людям, причастным к деятельности религиозного объединения или организации, признанных экстремистскими или террористическими. Их руководители не смогут участвовать в выборах всех уровней в течение пяти лет после того, как суд запретит или ликвидирует организацию. Другие сотрудники и те, кто оказывал финансовую поддержку — три года.

9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан* и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Суд постановил передать имущество ФБК в собственность государства.

*ФБК и ФЗПГ признаны Минюстом НКО, выполняющими функцию иностранного агента.