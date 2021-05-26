Госдума приняла закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремистским организациям

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, запрещающий участвовать в выборах людям, причастным к деятельности религиозного объединения или организации, признанных экстремистскими или террористическими. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Поддержали законопроект 294 депутата, против высказались 38. Еще 8 человек воздержались. Против поправок проголосовала фракция КПРФ. «Справедливая Россия» и ЛДПР заявляли ранее, что не будут голосовать по вопросу принятия законопроекта.

Представитель КПРФ Алексей Куринный во время обсуждения поправок заявил, что в случае их принятия они должны быть отменены Конституционным судом. Он указал на расплывчатость формулировок в проекте закона и отметил, что под его действие могут попасть люди, которые поддержали экстремистскую организацию даже просто комментарием в соцсетях.

Тем не менее депутат сказал, что Алексей Навальный представляет «деструктивные силы, борющиеся против страны». Это высказывание поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, учредителям и членам руководства экстремистских организаций будет запрещено участвовать в выборах всех уровней в течение пяти лет после того, как суд запретит или ликвидирует эту организацию. Для других сотрудников и иных причастных лиц, включая тех, кто жертвовал структуре, срок запрета устанавливается в три года.

Ограничения будут распространяться на учредителей и членов руководства, которые начали работать в организации не позднее, чем за три года до признания ее экстремистской или террористической. А также на сотрудников и других причастных лиц, которые стали взаимодействовать со структурой не позднее, чем за год до ее запрета.

По словам соратника Алексея Навального Леонида Волкова, законопроект угрожает всем, кто работал в команде оппозиционера или жертвовал организациям, связанным с ним, а это более 200 тыс. человек.

16 апреля прокуратура обратилась в Мосгорсуд с требованием признать ФБК, Фонд защиты прав граждан* и Штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Заседание по делу намечено на 9 июня.

*ФБК и ФЗПГ признаны Минюстом НКО, выполняющими функцию иностранного агента.