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Сеть «Ёбидоёби» извинилась за рекламу с темнокожим мужчиной после угроз «Мужского государства»

Валерия Корниенко
Вчера в 20:46

Сеть доставки суши «Ёбидоёби» опубликовала в инстаграме извинения за рекламу с темнокожим мужчиной после того, как сооснователю сервиса Константину Зимену стали угрожать представители националистического и женоненавистнического движения «Мужское государство».

«От лица всей компании мы хотим принести извинения за то, что задели общественность нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху», — говорится в посте.

14 августа в соцсетях «ЁбиДоёби» появился рекламный пост с фотографией, на которой изображен темнокожий мужчина в окружении трех девушек. Все едят суши, поке, лапшу и улыбаются. 24 августа появился еще один пост, где тот же актер держит суши в руках, на этот раз — в одиночестве. Сейчас эти публикации недоступны.

После второй публикации основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков написал гневное сообщение у себя в телеграм-канале. Под постом от 14 августа стали появляться националистические высказывания — сервис обвинили в «пропаганде мультикультурализма» и просили не использовать темнокожих актеров в рекламе.

Поздняков слил в своем телеграм-канале личный номер Константина Зимена. Ему стали поступать угрозы как на телефон, так и в соцсетях.

26 августа активисты «Мужского государства» устроили серию DDoS-атак на сайт компании, из‑за чего он стал работать с перебоями. В телеграм-канале Позднякова также опубликовали ссылки на личные соцсети девушек из рекламы. Националисты призывали к «реальным действиям» и писали негативные комментарии о «Ёбидоёби» в сервисах отзывов и на онлайн-картах.

Зимен рассказывал, что из‑за постоянных угроз ему сложно сохранять спокойствие. После этого предприниматель написал заявление в полицию и рассказал о ситуации близким и партнерам. Тогда он говорил, что не станет удалять рекламные посты.

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