«Мужское государство» угрожает главе сервиса доставки «Ёбидоёби» из‑за рекламы с темнокожим мужчиной

Представители националистического и женоненавистнического движения «Мужское государство» угрожают сооснователю сервиса доставки суши «Ёбидоёби» Константину Зимену. Причиной травли послужила реклама с темнокожим мужчиной, рассказали «Афише Daily» представители компании.
Речь о двух рекламных постах, первый из которых появился в соцсетях бренда 14 августа. На фотографии — темнокожий мужчина в окружении трех девушек. Все едят суши, поке, лапшу и улыбаются. 24 августа появился еще один пост, где тот же актер держит суши в руках, на этот раз — в одиночестве.
После второй публикации основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков написал гневное сообщение у себя в телеграм-канале. Он призвал подписчиков «оставить отзыв» в соцсетях «Ёбидоёби» и сделать на их сайте «липовый заказ».
Под постом от 14 августа стали появляться националистические высказывания. Пользователи обвиняли сеть доставки в «пропаганде мультикультурализма» и просили не использовать темнокожих актеров в рекламе. Сейчас комментарии удалены, но представители сервиса поделились с «Афишей Daily» их скринами.
Поздняков слил в своем телеграм-канале личный номер Константина Зимена. Ему стали поступать угрозы как на телефон, так и в соцсетях. В них, в частности, есть такие высказывания: «возможно, тебя скоро зарежут» и «как ты еще не траванулся?».
26 августа представители «Мужского государства» устроили серию DDoS-атак на сайт компании, из‑за чего он стал работать с перебоями. В телеграм-канале Позднякова опубликовали ссылки на личные соцсети девушек из рекламы. Националисты призывают к «реальным действиям» и пишут негативные комментарии о «Ёбидоёби» в сервисах отзывов и на онлайн-картах.
Зимен сказал, что сообщения с угрозами ему поступают каждый час и ему сложно сохранять спокойствие. Предприниматель написал заявление в полицию и рассказал о ситуации близким и партнерам. Он отметил, что не собирается удалять рекламные посты.
«„Ёбидоёби“ известна своим вызывающим маркетингом, но в этот раз мы не преследовали подобных целей — просто сделали весьма обычный креатив для соцсетей. Многие бренды используют изображения разных моделей, которые могут отличаться цветом кожи, полом и так далее. В этом нет никакой провокации — это просто голос времени. Мне жаль, что кто‑то считает появление в сети фотографии темнокожего мужчины (особенно рядом с якобы славянскими девушками) недопустимым», — заявил он.