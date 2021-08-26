«Мужское государство» угрожает главе сервиса доставки «Ёбидоёби» из‑за рекламы с темнокожим мужчиной

Речь о двух рекламных постах, первый из которых появился в соцсетях бренда 14 августа. На фотографии — темнокожий мужчина в окружении трех девушек. Все едят суши, поке, лапшу и улыбаются. 24 августа появился еще один пост , где тот же актер держит суши в руках, на этот раз — в одиночестве.

После второй публикации основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков написал гневное сообщение у себя в телеграм-канале. Он призвал подписчиков «оставить отзыв» в соцсетях «Ёбидоёби» и сделать на их сайте «липовый заказ».

Под постом от 14 августа стали появляться националистические высказывания. Пользователи обвиняли сеть доставки в «пропаганде мультикультурализма» и просили не использовать темнокожих актеров в рекламе. Сейчас комментарии удалены, но представители сервиса поделились с «Афишей Daily» их скринами.

Поздняков слил в своем телеграм-канале личный номер Константина Зимена. Ему стали поступать угрозы как на телефон, так и в соцсетях. В них, в частности, есть такие высказывания: «возможно, тебя скоро зарежут» и «как ты еще не траванулся?».