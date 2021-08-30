Киноклуб «Афиша» покажет «Петровых в гриппе» 8 сентября

Киноклуб «Афиша» проведет спецпоказ фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Он состоится 8 сентября в 20.00 в кинотеатре «Синема Парк Метрополис».

«Петровы в гриппе» снят по одноименному роману Алексея Сальникова. В центре сюжета — обычная екатеринбургская семья, жизнь которой наполняется сюрреализмом и фантастикой, когда ее члены заболевают гриппом.

В фильме снялись Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»), Семен Серзин («Лето»), Юрий Колокольников («Довод»), Юлия Пересильд («Медиатор»), Юрий Борисов («Аванпост»), Варвара Шмыкова («Чики»), музыкант Иван Дорн и другие.

Посмотреть трейлер картины можно здесь, а приобрести билет — на сайте «Афиши». Ранее «Афиша Daily» рассказывала о том, как встретили новую работу Серебренникова критики.

В июне кинолента попала в основную конкурсную программу Каннского фестиваля, где получила приз Высшей технической комиссии за операторскую работу Владислава Опельянца.

Роман «Петровы в гриппе и вокруг него» впервые был опубликован в 2016 году. Книга получила премии «Национальный бестселлер» и «НОС», а также стала финалистом «Большой книги». «Афиша Daily» брала интервью у Алексея Сальникова.