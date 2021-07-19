На Okko выйдут три фильма с Каннского фестиваля. Это «Аннетт», «Петровы в гриппе» и «Дело»

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет три фильма — участника Каннского кинофестиваля. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

По подписке на сервис зрители смогут посмотреть фильм открытия фестиваля — мюзикл «Аннетт» Леоса Каракса, главные роли в котором исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр.

Еще одна премьера на Okko — фантастическая драма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», награжденная премией Высшей технической комиссии за операторскую работу Владислава Опельянца.

«Дело» Алексея Германа-младшего — третья картина, которая выйдет на платформе. Сюжет фильма рассказывает историю про профессора вуза, на которого завели дело и посадили под домашний арест из‑за того, что он критиковал деятельность местного мэра.

Когда состоятся премьеры всех трех фильмов, сообщат позже.

Пользователям Okko также доступна специальная коллекция, в которой собраны лучшие фильмы — участники и победители Канн, среди которых «Паразиты» Пон Джун Хо, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды, «Я, Дэниел Блэйк» Кена Лоуча и другие фильмы именитых режиссеров.