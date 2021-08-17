«У тебя жар»: вышел трейлер фильма «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова

В сети появился полноценный трейлер киноленты «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова. Фильм выйдет в прокат 9 сентября.

«Петровы — самая обычная семья. Он — автослесарь, она — библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма», — говорится в описании ролика.