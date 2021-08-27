Мэрилин Мэнсон и Библия, горящий Канье и воссоединение с Ким: как прошла третья презентация «Donda»

На стадионе Soldier Field в Чикаго прошла очередная (уже третья!) вечеринка-презентация нового альбома «Donda» Канье Уэста. Сама пластинка так и не вышла, но менеджер рэпера обещал, что она обязательно появится на стримингах 27 августа — на следующий день после чикагского ивента. На Apple Music, впрочем, в качестве даты релиза уже стоит 3 сентября. На этот раз импровизированной сценой для Канье стала копия его старого дома, который как раз находился в Чикаго и в котором рэпер провел свои детские годы. Внешне макет от оригинала отличается одной деталью — большим крестом на крыше.

Первыми на сцену вместе с Уэстом вышли рэпер DaBaby и рокер Мэрилин Мэнсон. Некоторые фанаты обратили внимание, что оба эти артиста недавно попали в репутационные скандалы. DaBaby раскритиковали за гомофобные высказывания, а Мэнсона в изнасиловании и домогательствах обвинили сразу несколько женщин. Но выбор Мэнсона в качестве приглашенного артиста удивляет не только поэтому. Состоявший в 1990-х в Церкви Сатаны рокер, по мнению некоторых пользователей, смотрелся неуместно в компании с набожным рэпером, в то время как на экранах транслировались строки из Библии.

На этом удивительные моменты презентации не закончились. Дом, который несколько дней выстраивали на чикагском стадионе, охватило пламя. А сам Канье [Роскомнадзор] себя.

Но переживать за рэпера не стоит. Он как ни в чем не бывало встал со стула в горящей комнате и вышел к зрителям, объятый пламенем.

Что дальше? А дальше рэпер во второй раз женился на Ким Кардашьян. По крайней мере, так решили СМИ — лица девушки в белой фате не было видно, так что все догадки строятся исключительно на схожести силуэтов.

Со сцены пара ушла вместе, что дало фанатам повод говорить о воссоединении экс-супругов. Впрочем, сами Ким и Канье никаких заявлений по этому поводу не делали.