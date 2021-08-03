Американский рэпер DaBaby принес извинения ЛГБТК+ сообществу за «обидные и вызывающие комментарии», сделанные во время недавнего выступления в Майами. Пост с извинениями он опубликовал в инстаграме.

В ходе недавнего шоу на фестивале Rolling Loud музыкант предложил слушателям включить фонарики на мобильных телефонах, если они «не появятся сегодня с ВИЧ/СПИД или любым из смертельных заболеваний, передающихся половым путем».

За этот призыв на DaBaby обрушилась критика. Сперва артист ответил на нее в музыкальном видео на сингл «Giving What It’s Supposed to Give»: он закончил его фразой «Не боритесь с ненавистью ненавистью. Мои извинения за то, что я — это я в той же мере, в какой вы хотите быть свободными быть собой».

Рэпер утверждал, что его слова на Rolling Loud вырвали из контекста, известного зрителям его живого выступления. Кроме того, DaBaby утверждал, что не является гомофобом. «Интернет исказил мои гребаные слова», — говорил музыкант.

Тем не менее, слова и действия рэпера публично осудили не только многие пользователи соцсетей, но и его известные коллеги, в том числе Дуа Липа, Элтон Джон, Мадонна и Questlove. В конечном итоге DaBaby признал свою неправоту.

«Социальные медиа такие быстрые, что люди хотят уничтожить тебя еще до того, как у тебя появится возможность расти, обучаться и учиться на своих ошибках. <…> Я ценю людей, которые пришли ко мне с добротой, которые обратились ко мне лично, чтобы предложить мудрость, образование и ресурсы. Это то, что мне было нужно», — сказал он.

DaBaby отметил, что ему пришлось нелегко, когда он столкнулся с публичной критикой. По словам рэпера, некоторые люди начали выступать против него, зная, что он нуждается в знаниях в вопросе ВИЧ/СПИД и направлении.

Рэпер извинился за недостаточную информированность в вопросах ВИЧ/СПИД и подчеркнул, что знает, как важно просвещение.