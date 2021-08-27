Обновленная «Дикая мята»-2022: два музыкальных уик-энда, 10-дневный кемпинг и более 150 концертов

Фестиваль «Дикая мята» в Тульской области анонсировал предварительный лайнап на 2022 год. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Теперь «Дикая мята» разделена на несколько музыкальных уик-эндов. С 17 по 19 июня пройдет привычный для зрителей мультижанровый фестиваль под новым названием «Дикая мята Green». На его сцене выступят The Hatters, «Нервы», «Тараканы!», «Несчастный случай», «Кирпичи», «Кис-кис», «Дети Picasso», «Папин олимпос», Wildways и другие.

С 20 по 23 июня гости первого уик-энда смогут разместиться в кемпинге Yellow Camp. В эти дни организаторы обещают творческие встречи с музыкантами, экскурсии по Туле, гастрошоу, участие в съемках программ Mint Music Home, «Есть и пить» и другие развлечения.

24–26 июня состоится второй музыкальный уикенд «Дикая мята Violet» с акцентом на электронную музыку. Полноценный лайнап появится в течении нескольких месяцев, но уже сейчас свое участие подтвердили Иван Дорн, Cheese People, Эрик Лундмоен, Oligarkh, Дана Соколова, Guru Groove Foundation, а также диджеи Федор Фомин и Александра Нуждина.

Организаторы отметили, что для зрителей, которые поддержали фестиваль, предусмотрена специальная цена на второй уик-энд и бесплатное размещение в кемпинге между мероприятиями.

Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

«Дикая мята» должна была пройти в Тульской области с 18 по 20 июня. Но в ночь перед фестивалем организаторы узнали, что не смогут провести его. Основанием послужил указ губернатора области, который запрещает массовые мероприятия из‑за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

Ущерб от отмены «Дикой мяты» оценили в 96 млн рублей. Для поддержки проекта была открыта донат-платформа.