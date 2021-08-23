Выплаты военным и пенсионерам, обещанные Путиным, обойдутся бюджету в более 500 млрд рублей

На выплаты военнослужащим и пенсионерам, анонсированные Владимиром Путиным, из бюджета страны выделят более 500 млрд рублей. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

На данный момент проводятся все необходимые расчеты и прорабатывается механизм выплат. Деньги выделят из дополнительных доходов бюджета, уточнил Макаров.

«Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт», — объяснил инициативу президента Макаров и добавил, что экономика страны практически восстановилась после кризиса.

Накануне Владимир Путин на встрече с кандидатами в депутаты от «Единой России» предложил единовременные выплаты двум категориям граждан. Для пенсионеров, в том числе работающих, собираются выделить по 10 тыс. рублей каждому. Всем военнослужащим полагается по 15 тыс. рублей.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. За месяц до них рейтинг партии власти опустился до минимума с 2008 года. За «Единую Россию» готовы проголосовать 27% граждан. У других партий поддержка тоже снизилась: 11% — у КПРФ, 9% — у ЛДПР, 6% — у «Справедливой России». При этом доля россиян, которые вообще не собираются на выборы, увеличилась почти в два раза: с 7% в августе 2020-го до 17% на данный момент.