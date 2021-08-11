Маркетплейс цифровой одежды replicant.fashion запустил виртуальную примерочную

Стартапы в области цифровой моды replicant.fashion и IN3D запустили сервис, который позволяет создать собственный аватар и примерить на нем одежду. Об этом «Афише Daily» рассказала основательница replicant Регина Турбина (участница Summit Z8, организованного «Афишей Daily»).

Цифровая примерочная доступна на сайте replicant и в приложении IN3D. Для создания трехмерного аватара понадобится iPhone 10 и выше, у которого есть сенсор глубины фронтальной панели. На него нужно установить приложение IN3D (ссылка есть в меню «Отсканируй себя» на сайте маркетплейса), а затем навести камеру на QR-код. Приложение подскажет, как правильно провести сканирование (занимает это около трех минут), а после ваша цифровая копия автоматически появится в онлайн-примерочной.