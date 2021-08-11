Маркетплейс цифровой одежды replicant.fashion запустил виртуальную примерочную

Стартапы в области цифровой моды replicant.fashion и IN3D запустили сервис, который позволяет создать собственный аватар и примерить на нем одежду. Об этом «Афише Daily» рассказала основательница replicant Регина Турбина (участница Summit Z8, организованного «Афишей Daily»).
Цифровая примерочная доступна на сайте replicant и в приложении IN3D. Для создания трехмерного аватара понадобится iPhone 10 и выше, у которого есть сенсор глубины фронтальной панели. На него нужно установить приложение IN3D (ссылка есть в меню «Отсканируй себя» на сайте маркетплейса), а затем навести камеру на QR-код. Приложение подскажет, как правильно провести сканирование (занимает это около трех минут), а после ваша цифровая копия автоматически появится в онлайн-примерочной.
Сейчас в сервисе доступны 16 общих луков, 19 вариантов для верха (футболки, топы, рубашки, блузы) и 15 для низа (брюки, юбки). Большая часть одежды — от резидентов replicant: Jessica James, Enye, Passgoaltriple, Hadeart, Non-flam, Camilla Gasretova и других. Если создать свой цифровой аватар у вас нет возможности, в примерочной есть несколько базовых моделей.
Приложение IN3D, которое позволяет делать трехмерные аватары, появилось в 2020 году. Основатели стартапа — Дмитрий Ульянов и Сергей Шерман. Кроме примерки цифровой одежды сервис позволяет загрузить 3D-модель пользователя в игру GTAV или Second Life.
В марте 2021 года replicant.fashion вместе с Texel запустили бот в телеграме, благодаря которому можно примерить на себя семь образов из цифровой одежды. Регина Турбина рассказала «Афише Daily», как он работает и что это значит для цифровой моды.