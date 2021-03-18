В телеграме запустился фешен-бот, который позволяет примерить семь образов из цифровой одежды. Проект запустили маркетплейс цифровой одежды replicant.fashion и компания Texel. Пока что ботом могут воспользоваться до 250 человек. Основательница replicant.fashion Регина Турбина рассказывает, как он работает и что это значит для цифровой моды.

Как работает бот

Бот работает на основе технологии компании Texel, они — лидеры в технологиях 3D-сканирования и виртуальной примерки. Для этого используется их разработка на основе искусственного интеллекта и генеративной сети. Она распознает особенности фигуры человека и способна примерять одежду очень быстро и качественно.

Пользователи бота получают 2D-примерку, а при покупке у нас, в replicant.fashion, — полностью фотореалистичный конечный образ. Мы продаем невероятно качественные луки, которые выглядят как настоящие благодаря ручной работе дизайнеров и использованию 3D-моделей. Кроме того, на нашей площадке выбор вещей больше.

Но качество примерки в новом телеграм-боте — тоже на уровне. К тому же это быстро и бесплатно. Наша цель — рассказать как можно большему числу людей о возможностях цифровой моды . Позволить им самим почувствовать этот опыт.

Для чего можно использовать бот

Все будет работать как адвент-календарь. Такой квест цифровой моды — каждый день пользователь будет получать один новый лук. Привязки к дате нет — для каждого этот фестиваль начнется тогда, когда он запустит бот. Мы создали коллекцию таким образом, чтобы конечные фото были достойного качества, и мы уже видим, что люди активно публикуют сторис и посты в социальных сетях. Они пишут, что давно хотели попробовать [цифровую одежду] и наконец дождались такой возможности.